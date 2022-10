Un dirigeant allemand exhorte les militants du climat à ne pas mettre les autres en danger

BERLIN – Le chancelier allemand Olaf Scholz a exhorté lundi les militants pour le climat à faire preuve de “créativité” et à éviter de mettre les autres en danger après avoir attaqué des œuvres d’art et mis en place des barrages routiers qui auraient retardé l’arrivée d’une équipe de secours spécialisée sur les lieux d’un accident.

Les actions du groupe Last Generation comprennent le blocage de rues, le lancement de purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet dans un musée de Potsdam et un incident dimanche au cours duquel deux militants se sont collés à une exposition de dinosaures au Musée d’histoire naturelle de Berlin.

Lundi, le groupe a bloqué plusieurs routes à Berlin, dont une grande autoroute. Le porte-parole des pompiers, Rolf Erbe, a déclaré que les blocages avaient obligé des agents équipés d’un équipement de sauvetage spécial à se retrouver coincés dans la circulation alors qu’ils se précipitaient pour aider un cycliste grièvement blessé qui était coincé sous une bétonnière. L’équipage a informé les premiers intervenants et “il n’y avait pas d’autre alternative que d’utiliser d’autres méthodes” pour aider la femme, a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Last Generation a déclaré dans un communiqué qu’il ne pouvait pas exclure d’avoir causé l’embouteillage, bien qu’il ait insisté pour s’assurer que les voies de sauvetage soient dégagées pendant ses blocages. Il a déclaré qu’il espérait que l’état du cycliste ne s’était pas aggravé en raison de l’arrivée tardive des sauveteurs.

La porte-parole Aimee van Baalen a déclaré que “la sécurité de tous sur nos routes, également à l’avenir, est une motivation fondamentale pour notre action” et que les manifestations prendraient fin dès que le gouvernement agirait contre un “effondrement climatique” imminent.

Interrogé sur l’incident lors d’une conférence de presse précédemment prévue, Scholz a déclaré: «Mon appel ne peut être que, dans toutes les décisions que les gens prennent pour les manifestations politiques, ils s’assurent toujours qu’ils ne contribuent pas à mettre les autres en danger. Et si c’est le cas ici, c’est très regrettable.

“Nous devons accepter des positions critiques et des protestations critiques”, a ajouté Scholz, bien qu’il ait noté que les blocages et les cascades artistiques “ne rencontrent évidemment pas d’applaudissements très répandus – ils ne reçoivent pas les miens non plus”.