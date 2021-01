Colin Dowland, directeur de l’école primaire Woodridge à North Finchley, Londres, a révélé que les parents avaient écrit pour remettre en question les compétences des enseignants et leur dire « comment faire leur travail »

Un directeur en colère a frappé des parents « très critiques » dans une lettre à la langue acide et leur a envoyé un lien UCAS pour postuler pour devenir enseignants.

Colin Dowland, directeur de l’école primaire Woodridge à North Finchley, Londres, a révélé que les parents avaient écrit pour remettre en question les compétences des enseignants et leur dire «comment faire leur travail».

Toutes les écoles en Grande-Bretagne sont désormais fermées, à l’exception des enfants des principaux travailleurs – la majorité des élèves du pays apprenant désormais à domicile grâce à des cours en ligne.

Dans une mise à jour sur l’apprentissage à distance, M. Dowland a tourné sa colère contre des parents critiques, en disant ceux qui sont mécontents et qui se considèrent comme des «experts en éducation» devraient envisager de s’inscrire eux-mêmes à la formation des enseignants.

M. Dowland a déclaré que les parents pouvaient désormais envoyer un message directement aux enseignants, regarder des leçons préenregistrées et commenter les leçons en direct. Il a ajouté: «J’espère que vous avez trouvé cet accès sans précédent aux enseignants utile.

«Cependant, un certain nombre de parents ont profité de ce nouvel accès pour envoyer des messages de conseils très critiques aux enseignants sur la manière de faire leur travail et remettre en question leur formation, leurs compétences et leurs compétences.

«Puis-je encourager tous ces parents particuliers, qui se considèrent désormais comme des experts en éducation, à s’inscrire à la formation des enseignants le plus tôt possible.

«Il n’y a jamais assez d’enseignants et je soupçonne que beaucoup quitteront la profession après cette année.

M. Dowland a dit qu’il savait que c’était un ‘temps exceptionnellement difficile »pour les parents avec l’apprentissage à la maison encore relativement nouveau pour toutes les personnes impliquées.

«Il existe maintenant un certain nombre de voies d’accès différentes à l’enseignement et j’ai inclus le lien UCAS ci-dessous qui explique toutes les options», a-t-il écrit.

«Je vous informerai également si nous avons des postes vacants à Woodridge au cours des prochaines semaines, ce que je m’attends à fond si de tels messages se poursuivent.

La lettre a été divulguée sur Twitter par un collègue directeur, où les utilisateurs des médias sociaux ont félicité M. Dowland d’avoir pris une position ferme.

Teresa Ellis a déclaré: « C’est déchirant de lire que votre personnel est constamment surveillé par les familles à la manière Ofsted.

«Le stress sur vous et vos professeurs doit être épouvantable.

«Vous avez éduqué mes enfants dans votre ancienne école et j’ai encore un exemplaire du livre que vous avez publié.

Susie Haslam Lund a commenté: «Crikey! Vous pouvez ressentir l’émotion venant de ce directeur, n’est-ce pas?

«Il a très bien fait valoir son point de vue.

« Cela doit être tellement frustrant que des parents critiquent son personnel qui travaille dur.

«Tant mieux pour lui.

Celia Cross a déclaré: « J’adore! Je suis attristé qu’à cette époque, les parents ne soutiennent pas davantage les enseignants qui font de leur mieux dans les circonstances.

«C’est bon pour l’auteur de la lettre de faire un stan.

Et un collègue directeur dans le Nord-Est a commenté: «Tout à fait d’accord.

«Pourquoi notre profession devrait-elle se plier en quatre pour être« gentille »alors que nous n’avons pas les mêmes moyens.

«Nous ne devrions pas avoir à nous soucier des plaintes ou, Dieu nous en préserve, des achats d’Ofsted!

M. Dowland a répondu à la réaction sur Twitter en disant: « Je pense que cela a peut-être touché une corde sensible.

«Je reçois de si jolis messages de collègues de tout le pays dans la boîte de réception de mon école.

«Clairement un problème national.