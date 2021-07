Un directeur des ventes ivre de black out, 27 ans, a craché, donné des coups de poing et des coups de pied à deux policières après avoir bu du vin gratuit à Wimbledon

Un directeur des ventes GASPILLÉ a craché, donné des coups de poing et des coups de pied à deux femmes policières – après avoir bu du vin gratuit à Wimbledon.

La diplômée Laura Pannett, 27 ans, qui travaille au Royal Albert Hall, s’est saoulée au championnat de tennis avant de battre les officiers, a déclaré un tribunal.

Elle a été aperçue en train de jeter ses sacs au sol alors qu’elle quittait le lieu de Londres à la recherche des toilettes.

Les PJ l’ont repérée et ont essayé de l’aider – mais Pannett est rapidement devenu agressif et a commencé à s’en prendre avant d’en mettre un dans l’aine.

Elle a été menottée et emmenée au poste de police de Wandsworth – mais a de nouveau donné un coup de pied, crachant sur les policiers et donnant des coups de pied.

Pannett a admis avoir agressé la PC Maria Teixeira devant le All England Club et la PC Jennifer Anderson au poste de police le 29 juin.

Et bien qu’elle se soit excusée auprès des deux officiers, elle a admis qu’elle n’avait aucun souvenir des attaques.

La défenderesse, de Tooting Bec, a écopé d’une peine de prison – mais les magistrats lui ont ordonné d’effectuer 150 heures de travaux d’intérêt général et de verser un total de 250 £ d’indemnisation à ses victimes.

Le magistrat David Walker lui a dit : « Ces infractions sont graves, contre les secouristes qui tentaient de vous aider.

« Nous acceptons que vous soyez plein de remords et embarrassé par cet incident et que vous êtes bien considéré par votre employeur et que cela n’était pas dans votre caractère et motivé par l’alcool. »

Le procureur George Cravelli a déclaré au tribunal que Pannett, diplômée de Sheffield Hallam avec un diplôme de première classe en sport, était soudainement devenue folle après son retour des dames.

« Elle était agressive envers les policiers, levant les bras et essayant de leur donner des coups de poing et de pied », a-t-il déclaré.

« Le contact a été établi avec un genou à l’aine et en conséquence, elle a été arrêtée et emmenée à Wandsworth.

« Lorsqu’elle était incarcérée, elle a craché sur l’officier Teixeira et a agressé l’officier Anderson en lui donnant des coups de pied.

« Elle a été interrogée et a dit qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé, qu’elle avait trop bu et qu’elle se comportait de manière désordonnée. »

Pannett, qui est soutenue par ses employeurs, a admis: « J’en avais beaucoup trop.

« J’ai agi de cette façon avant quand je buvais. »

Et elle a dit aux flics qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé – ajoutant: « Je suis vraiment désolée si j’ai blessé quelqu’un. »

Par la suite, PC Anderson a déclaré: « Cet incident m’a agacé et déçu. Je ne m’attendais pas à venir travailler pour être agressé.

« J’essayais d’aider Laura, mais elle a trop bu et son comportement était intolérable. »

L’avocat de Pannett, Rashmi Hirani, a déclaré aux magistrats: « Elle était dans la section d’accueil à Wimbledon et les boissons étaient en train d’être complétées.

« Elle était tellement ivre qu’elle ne se souvenait pas de ses actions et elle était extrêmement pleine de remords lors de l’entretien. Ces infractions ne sont pas de caractère.

« Ses boissons étaient constamment complétées et elle ne pouvait pas garder un œil sur la quantité d’alcool qu’elle buvait.

« Il est clair qu’elle était ivre. Elle était attristée d’entendre les déclarations et s’effondrait en entendant son comportement et ses activités ce jour-là. »

L’accusée a été condamnée en 2019 pour coups et blessures et préjudices criminels, résultant de ce qu’elle a décrit comme une « relation toxique » avec un ex.