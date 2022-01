Un directeur d’école renvoyé de l’école primaire après avoir dit aux enfants de TRICHER aux examens

Un directeur qui a demandé aux élèves de tricher aux examens SAT a été limogé après avoir appelé les élèves dans son bureau pour « modifier » leurs réponses.

Amanda Rush a été entendue « souffler et souffler » lorsqu’elle a vu un élève écrire une réponse incorrecte lors d’un examen de mathématiques, a déclaré un témoin.

L’enseignant de l’école primaire de Leesons a laissé les élèves modifier leurs réponses Crédit : Google

L’enseignant de l’école primaire Leesons à Orpington, dans le sud-est de Londres, a ensuite remis à l’élève un caoutchouc pour corriger sa réponse, a déclaré un témoin.

Un autre élève a raconté comment il avait été transporté dans son bureau pendant sa pause déjeuner pour modifier certaines de ses réponses, a déclaré une audience disciplinaire.

L’ancien enseignant a d’abord nié les accusations – qui incluaient l’ouverture et la visualisation des copies de test avant le début, et l’instruction ou la permission aux élèves de changer leurs copies – à la fois pendant et en dehors des conditions contrôlées.

Mais Mme Rush a admis plus tard que les élèves étaient autorisés à déplacer leurs réponses en les écrivant dans la case correspondante sur la feuille de réponses après la fin du test.

Elle a dit qu’elle l’avait fait parce qu’elle voulait s’assurer que les réponses étaient lisibles et saisies par l’ordinateur.

Dans sa déclaration de témoin, Mme Rush a déclaré: « Je me suis rendu compte à l’époque que ce que nous avions fait en demandant aux enfants de déplacer leurs réponses ou de les rendre lisibles n’était pas conforme aux directives.

« Cependant, je m’étais convaincu que nous l’avions fait pour les bonnes raisons. »

L’enseignant a expliqué que les élèves n’étaient invités ou autorisés qu’à repositionner leurs réponses plutôt que de modifier le libellé, mais il a été constaté que cela constituait une « amélioration de la réponse » et que des notes auraient pu être injustement attribuées.

Mme Rush a également partiellement admis avoir brièvement ouvert deux des documents avant d’entrer dans la salle d’examen.

L’homme de 59 ans était en poste depuis une décennie mais a été licencié pour faute grave à la suite de l’audience.

La révélation est survenue après que la mère d’un élève a modifié le réglage de difficulté d’un jeu auquel son fils jouait.

Elle a dit que son fils avait réagi, lui disant qu’il en avait marre que les gens « fassent des choses pour lui ».

Lorsqu’on lui a demandé de s’expliquer, il a révélé que Mme Rush lui avait demandé de modifier ses réponses dans son bureau à ses examens SAT.

L’élève, appelée «élève A», a déclaré: «Mme Rush m’a appelé pour la voir sortir de mon déjeuner. J’avais faim, donc je me sentais ennuyé.

Je m’étais convaincu que nous l’avions fait pour les bonnes raisons Amanda Rush

« Dans mon papier à lettres, j’avais mis ‘mon ami m’a beaucoup soutenu pour mon travail’. Mme Rush m’a demandé quelle était la racine du mot.

« Elle a effacé ma réponse et m’a demandé d’écrire le mot ‘encouragement’. »

Le même élève a également révélé qu’il avait été appelé pour corriger sa propre copie d’examen de mathématiques.

Mme Rush avait effacé les réponses et dit à l’élève « les bonnes » réponses, ce qui a laissé l’élève « ennuyé ».

Le mois dernier, un comité d’inconduite des enseignants s’est réuni pour décider de lui interdire ou non d’enseigner.

L’allégation a été prouvée sur la base que Mme Rush « a personnellement demandé » à certains élèves de modifier leurs réponses au test en les repositionnant sur le papier de réponse.

Cependant, le comité a observé que « la nature et la gravité du comportement » se situaient à « l’extrémité la moins grave » du spectre.

Il a déclaré que Mme Rush avait montré de véritables remords et était « consumée par la tristesse et le regret », ajoutant: « Mme Rush avait une bonne histoire auparavant et le panel a accepté que l’incident était hors de propos.

« Le panel a reçu de nombreuses références de caractère très positives confirmant sa contribution significative à la profession enseignante sur une période de plus de 30 ans. »

Elle a échappé à une ordonnance d’interdiction.