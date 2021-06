Un directeur d’école primaire en état d’ébriété a atteint près de quatre fois la limite après avoir bu du gin et du vin toujours autorisés à enseigner

Un directeur d’école primaire au volant d’alcool pris à près de quatre fois la limite après avoir bu du gin et du vin est toujours autorisé à enseigner aux jeunes.

Roisin Philip, 34 ans, a été emmenée à la police après que le personnel de sécurité de Sainsbury’s l’a vue entrer dans les portes du supermarché – avant de tituber dans sa voiture.

La directrice Roisin Philip a été surprise en train de conduire alors qu’elle était près de quatre fois la limite autorisée – mais elle a été autorisée à continuer à travailler en classe Crédit : Google Earth

Mais les chiens de garde d’enseignement ont jugé que l’incident était un incident – ​​ce qui signifie qu’elle sera autorisée à retourner en classe.

Philip, de Southampton, avait été promu directeur un mois seulement avant qu’elle ne soit attrapée.

Elle a ensuite été licenciée de son travail à la Hiltingbury Junior School à Chandler’s Ford, dans le Hampshire, après avoir été reconnue coupable de conduite en état d’ivresse.

Mais malgré cela, elle n’a pas été bannie de la profession.

L’Agence de régulation de l’enseignement a annoncé aujourd’hui dans un jugement que la « chute de grâce » de la directrice l’avait incitée à travailler « incroyablement dur ».

Le président Chris Rushton a déclaré que des policiers avaient appelé au domicile de Mme Philip pour s’inquiéter qu’elle conduisait alors que « très ivre » avait trouvé sa voiture « garée dans une position étrange ».

Ils ont trouvé la tête à l’intérieur – et elle a fait un alcootest avec une lecture de 125 microgrammes d’alcool. La limite est de 35.

Les flics ont ensuite fouillé sa voiture et ont saisi deux bouteilles de vin blanc et une de gin.

Elle a ensuite été reconnue coupable et condamnée à 12 semaines de prison, avec sursis d’un an, ainsi qu’à une amende de 750 £ et à une interdiction de conduire de trois ans.

Mme Philip est depuis retournée en classe.

Alan Meyrick, pour le secrétaire à l’Éducation, a déclaré à l’audience : « Mme Philip était une enseignante expérimentée. Elle aurait dû savoir ce qu’on lui demandait et se conduire en conséquence.

« Compte tenu de son expérience et de son ancienneté à l’époque, Mme Philip aurait dû établir les normes les plus élevées et être un modèle exemplaire.

« Cependant, sa condamnation et sa disgrâce très publique qui a suivi ont eu pour effet de forcer Mme Philip à affronter les causes profondes de son comportement.

«Elle l’avait fait de manière extrêmement positive et avait travaillé incroyablement dur, ce pour quoi elle mérite un immense crédit.

« Il était clair, de l’avis du panel, que Mme Philip avait changé sa vie. »