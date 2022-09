Trevali Mining Corp. a confirmé des informations selon lesquelles deux dirigeants ont été reconnus coupables d’homicide involontaire au Burkina Faso à la suite d’une inondation catastrophique à la mine Perkoa de la société.

Le mineur basé à Vancouver a publié jeudi une déclaration remerciant les communautés locales et les employés de Perkoa qui ont assisté à un tribunal du Burkina Faso pour entendre les verdicts mercredi.

“Nous avons été émus par le soutien continu de la famille Trevali tout au long de cette épreuve et nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien que nous avons reçu”, a déclaré Jason Mercier, directeur des relations avec les investisseurs de la société, dans un e-mail.

Le directeur de la mine de Perkoa, Hein Frey, qui est sud-africain et travaillait pour Trevali, a été condamné mercredi à 24 mois de prison avec sursis, tandis que Daryl Christensen, qui est sud-africain et directeur de l’entrepreneur de Trevali, Byrnecut, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis.

Les deux hommes ont été reconnus coupables de la mort de huit travailleurs décédés le 16 avril lorsque la mine Perkoa de Trevali, dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a été inondée à la suite de fortes pluies.

Les corps des huit travailleurs ont été retrouvés en mai et juin.

Trevali a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales pour enquêter sur les causes de l’inondation. La société a déclaré dans un communiqué de presse d’août qu’elle avait pris un certain nombre de mesures pour empêcher que des événements similaires ne se reproduisent à l’avenir, notamment le relèvement de la berme de protection contre les inondations de la mine, l’installation d’un système d’alerte précoce qui fournit des informations en temps réel sur la météo et le débit, et améliorer ses plans de gestion des urgences.

Depuis début août, Trevali est en train d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires pour redémarrer Perkoa, a déclaré Mercier mercredi. La société n’a pas encore pris de décision concernant un éventuel redémarrage, a-t-il ajouté.

En août, Trevali a déposé une demande de protection contre les créanciers en vertu de la LACC (Loi sur la protection des créanciers des compagnies).

En conséquence, la Bourse de Toronto a suspendu la négociation des actions de Trevali. Les actions ordinaires de la société seront radiées à la clôture du marché le 3 octobre.

—Amanda Stephenson, La Presse Canadienne

Droit et justice