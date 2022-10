Un directeur de publication inculpé dans le scandale des pots-de-vin pour les Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO (AP) – Un cadre supérieur d’un grand éditeur japonais a été accusé mardi d’avoir soudoyé un ancien membre du comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo.

Les accusations portées contre Tsuguhiko Kadokawa, une figure majeure de l’industrie japonaise du cinéma et du divertissement, sont les dernières en date dans le scandale de corruption en cours lié aux Jeux d’été de Tokyo de l’année dernière.

Kadokawa a été arrêté le 14 septembre, soupçonné d’avoir soudoyé Haruyuki Takahashi avec 69 millions de yens (480 000 $).

Takahashi, un ancien cadre de la société de publicité Dentsu qui a rejoint le comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo en 2014, a eu une grande influence dans l’organisation des parrainages pour les Jeux. Il a été arrêté et ré-arrêté trois fois depuis le mois d’août.

Pendant tout ce temps, il est resté en détention et fait également face à des allégations de corruption impliquant deux autres sociétés : Aoki Holdings, une société de vêtements qui a habillé l’équipe olympique du Japon, et Daiko Advertising Inc.

Le marquage d’allégations supplémentaires, qui maintient un suspect en garde à vue, est connu sous le nom de “justice en otage” et est une pratique largement critiquée mais courante au Japon.

Les analystes disent que les arrestations et les accusations pourraient se poursuivre pendant des mois dans le scandale des Jeux olympiques, car plus de 50 entreprises étaient des sponsors.

Kadokawa, le fils du fondateur de la maison d’édition, a déclaré dans un communiqué diffusé dans les médias japonais qu’il quitterait son poste de président.

“Je sens que je dois prendre mes responsabilités. Kadokawa est confronté à un sérieux défi, et une nouvelle direction est nécessaire pour pouvoir le surmonter », a-t-il déclaré.

Plusieurs autres responsables des entreprises accusées de corruption ont été arrêtés, dont deux autres employés de Kadokawa.

Kadokawa Group, basé à Tokyo, qui produit également des films et des jeux, a déclaré qu’il prenait les accusations au sérieux.

“Nous nous excusons profondément et à plusieurs reprises auprès de nos lecteurs, utilisateurs, écrivains et créateurs, actionnaires et investisseurs et de tous les autres qui pourraient avoir été touchés”, a déclaré la société dans un communiqué.

Les procureurs disent que Takahashi a agi de manière à favoriser les entreprises avec des avantages commerciaux liés aux Jeux olympiques en échange des pots-de-vin.

Le prix officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo était de 13 milliards de dollars, principalement de l’argent public. Les Jeux ont été reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

