Un directeur de la Force spatiale a fait l’objet d’une enquête pour avoir porté un mankini chartreuse et gardé des jouets sexuels au bureau

Le chef du centre d’analyse de combat de la Force spatiale a fait l’objet d’une enquête pour faute.

L’Air Force Times a rapporté qu’Andrew Cox avait conservé son emploi, malgré un comportement non professionnel et une mauvaise conduite.

Cox aurait porté un mankini chartreuse sur ses vêtements au bureau et gardé des jouets sexuels au travail.

Un analyste en chef de la Force spatiale a conservé son emploi après avoir fait l’objet d’une enquête pour inconduite au travail – y compris porter un mankini chartreuse au bureau et ranger des jouets sexuels au travail –— selon de nouveaux documents rendus publics Temps de l’Armée de l’Air.

Andrew Cox, alors qu’il était directeur du programme de sécurité et de défense spatiales du Pentagone, a agi “comme un garçon de 13 ans” et a créé un environnement inadapté à un lieu de travail fédéral, a rapporté l’Air Force Times, selon ses collègues. Ses bouffonneries au travail ont déclenché une enquête de six mois qui a corroboré les informations faisant état de son inconduite et de son comportement non professionnel.

Cox n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Dans son bureau, selon le rapport publié dans l’Air Force Times, Cox gardait une paire de pantalons chauds argentés et scintillants et un mankini vert électrique qu’il portait autrefois sur le lieu de travail. – sur ses vêtements – montrer à ses collègues pendant la fête des fêtes “Bad Santa” et l’afficher plus d’une fois.

“C’était vert chartreuse, et il l’a apporté dans la zone principale”, Temps de l’Armée de l’Air a rapporté qu’une personne proche du dossier a parlé du maillot de bain révélateur de Cox, popularisé par le film “Borat” de 2006. “Il [told us he] l’a mis devant sa femme et s’est penché et a dit: ‘Chérie, comment trouves-tu ça?'”

Andrew Cox de Space Force a enfilé un mankini vert chartreuse par-dessus ses vêtements au travail, semblable à celui photographié comme porté par le gagnant du Mankini 2007 de Radio Nova, Matias Stevens, le 21 mars 2007. (Fairfax Media via Getty Images)

Cox a également conservé un étui en argent «cadeau bâillon» contenant des menottes, des jouets sexuels et de la vaseline dans le bureau, le présentant une fois aux participants lors d’une réunion avec des subordonnés. Il a également parlé des piercings génitaux masculins et du sexe oral en public, selon le rapport.

“Témoignage de M. Cox disant à ses subordonnés de rechercher” Prince Albert “sur Internet, ou [to] attraper quelqu’un “par les couilles et presser”, donner un aperçu de la culture [he] encouragée et encouragée », Temps de l’Armée de l’Air a rapporté le rapport dit.

Le rapport détaille l’enquête de 2020, qui – bien que son comportement aurait rendu les employés “ostracisés et mal à l’aise” et aurait incité une employée à démissionner – n’a pas entraîné la suspension ou le licenciement de Cox. En fait, Cox est devenu le chef du nouveau centre d’analyse de la guerre spatiale de la Force spatiale en avril 2021, continuant de gagner un salaire à six chiffres.

“M. Cox reste le directeur du Space Warfighting Analysis Center”, Temps de l’Armée de l’Air a rapporté vendredi la porte-parole de l’Air Force, Ann Stefanek. “La question a été traitée par le biais de processus établis pour le personnel civil.”

Les représentants de l’Air Force et de la Space Force n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.

Bien que Cox n’ait pas été licencié, il a perdu 27 000 $ en bonus et n’était plus éligible pour recevoir une récompense fédérale avec un prix en espèces de 40 000 $. Une suspension de 30 jours a été proposée, mais il a reçu une lettre officielle de réprimande à la place.

Une culture de harcèlement sexuel et de violence a longétésignalé parmi militaire fonctionnaires, même employés civils comme Cox. Bien que les blagues harcelantes et les comportements non professionnels soient souvent rejetés, un expert en agression militaire a averti que la culture créée par de telles blagues peut dégénérer.

Sur le lieu de travail, Military Times a rapporté un coordinateur de la prévention et de la réponse aux agressions sexuelles de la marine a déclaré qu’une personne peut utiliser des blagues inappropriées pour évaluer une réaction et voir à quel point elle peut s’en tirer.

“Ils peuvent passer d’une blague ici à une touche là-bas, et ils construisent cela au fil du temps, alors quand le grand événement se produit, ils s’y préparaient”, Military Times a rapporté dit le fonctionnaire. “C’est pourquoi ils peuvent continuer à le faire, parce qu’ils savent alors : ‘Je sais qu’elle ne dira rien. Je sais qu’il va juste rire.’