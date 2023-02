Un directeur de ballet n’a pas aimé la critique de ce critique. Alors il l’a attaquée avec des excréments de chien

Comme ça arrive6:34Un directeur de ballet n’a pas aimé ce que ce critique a écrit. Alors il l’a attaquée avec des excréments de chien

Une nuit au ballet s’est transformée en cauchemar pour Wiebke Huester lorsque le directeur l’a confrontée pendant l’entracte et lui a enduit des excréments de chien au visage.

Huester, critique de danse pour le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, traversait le foyer de l’Opéra d’État de Hanovre samedi, lorsque le directeur de ballet Marco Goecke l’a confrontée à propos d’une critique négative qu’elle avait écrite sur son travail.

Ce qui a commencé comme une “conversation normale” a pris une tournure, dit-elle, lorsque Goecke l’a soudainement giflée avec un sac d’excréments ouvert et l’a frotté “brutalement, violemment” sur son visage.

“C’était un cauchemar. C’était tellement horrible”, a déclaré Huester Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “J’étais tellement choquée que j’ai failli faire une dépression nerveuse. J’ai crié, puis j’ai commencé à pleurer.”

Goecke a été suspendu de son poste de chef de ballet. Il s’est depuis excusé pour ce qu’il a appelé son “acte honteux”, mais a également critiqué davantage le travail de Huester et a demandé “une certaine compréhension au moins pour les raisons pour lesquelles cela s’est produit”.

Huester dit qu’elle a également déposé une plainte pénale et Goecke fait l’objet d’une enquête pour suspicion de lésions corporelles et de diffamation.

Menace de l’interdire de représentations

Pendant l’entracte pour Foi – Espoir – Amour Samedi, Huester dit que Geocke l’a approchée et a demandé à savoir ce qu’elle faisait là-bas. Elle dit qu’elle lui a dit qu’elle avait l’intention de revoir la performance.

C’est alors qu’il a commencé à parler de sa dernière critique de sa production de Montagne hollandaise au Nederlands Dans Theater de La Haye, et a déclaré qu’elle devrait être bannie de l’opéra pour ce qu’elle a écrit.

“Bien sûr, vous ne pouvez pas exclure la presse libre d’une performance simplement parce que, auparavant, vous avez reçu une critique pas si bonne”, a-t-elle déclaré.

“J’ai pensé que c’était plutôt puéril de sa part de dire quelque chose comme ça. Alors j’ai décidé, pour ne pas le mettre en colère… de ne pas commenter ça.”

Marco Goecke, au centre, vu ici en train d’accepter un prix aux Nijinsky Awards en 2006, s’est excusé, mais a également demandé de la “compréhension”. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

La conversation a duré un moment, dit-elle, avant de prendre une tournure soudaine.

“Au moment même, je n’ai même pas vu le mouvement qu’il faisait avec son bras. Mais il a dû sortir ce sac de caca de chien de sa… poche”, a-t-elle déclaré.

Après l’avoir poussé au visage, elle dit qu’il a jeté le sac au sol et s’est enfui. Ce n’est qu’alors qu’elle réalisa pleinement ce qui s’était passé.

“Tous ces gens autour de moi étaient sous le choc, et ils étaient juste, vous savez, en train de me regarder, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas ce qui n’allait pas avec cette femme étrange”, a-t-elle déclaré. “Et c’est assez bête à dire, mais je me sentais comme un enfant complètement abandonné, humilié. Tu sais, je ne savais pas quoi faire.”

Après que l’attachée de presse de l’opéra l’ait emmenée dans une salle de bain privée pour se nettoyer, Huester dit qu’elle a repris ses esprits et a immédiatement appelé son mari, qui est le rédacteur en chef du Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Je veux que cela soit publié dans le journal … pour que tout le monde sache ce qu’il a fait”, a-t-elle déclaré. “C’était tellement important pour moi à ce moment précis.”

Puis elle a appelé la police, a-t-elle dit, puis elle est rentrée chez elle.

Excuses émises, mais non acceptées

Dans une déclaration publiée sur son site Web lundi, l’opéra a déclaré qu’il avait immédiatement contacté Huester pour s’excuser de la violation “innommable” de son “intégrité personnelle”, et que la “réaction impulsive” de Goecke avait violé les règles du théâtre et “causé d’énormes dégâts”. à sa réputation.

Le théâtre a déclaré qu’il avait suspendu Goecke et l’avait banni des lieux “jusqu’à nouvel ordre”, et lui a demandé de s’excuser “avant que de nouvelles mesures ne soient annoncées”.

Mardi, Goeke a publié sa propre déclaration.

“Je tiens à m’excuser sincèrement auprès de toutes les personnes concernées, en premier lieu auprès de Mme Huester, pour mon acte absolument inacceptable”, peut-on lire. “Rétrospectivement, je suis clairement conscient que c’était un acte honteux dans le feu de l’action et une réaction excessive.”

Mais il a ajouté qu’il était temps pour les médias de “repenser une certaine forme de reportage destructeur et blessant qui nuit à l’ensemble du secteur culturel” et a critiqué Huester pour ce qu’il a qualifié de “critiques souvent désagréables”.

“Je m’excuse pour le fait que j’ai finalement explosé, mais je demande également une certaine compréhension au moins pour les raisons pour lesquelles cela s’est produit”, a-t-il déclaré.

Un caméraman de la télévision filme lundi l’Opéra d’État de Hanovre, en Allemagne. Le théâtre a suspendu Goeke et l’a banni des lieux. (Julian Stratenschulte/DPA/Associated Press)

Huester dit que les excuses de Goeke n’étaient pas du tout des excuses.

“Il essaie de créer la légende selon laquelle je le torture depuis 20 ans avec mes mauvaises critiques … et ce n’est pas vrai”, a-t-elle déclaré.

“Il essaie de le minimiser en disant que c’était un acte impulsif. S’il vous plaît, croyez-moi, ce n’est pas parce que vous ne vous promenez pas normalement dans un théâtre avec un sac à crottes de chien ouvert dans votre poche qui est rempli, n’est-ce pas?”

Goecke a déclaré que son teckel âgé avait déféqué plus tôt et qu’il avait emballé le désordre dans un sac et avait prévu de s’en débarrasser.

Debout par la mauvaise critique

Le journal du critique de ballet et l’association allemande des journalistes DJV ont tous deux dénoncé l’attaque, qu’ils ont qualifiée d’atteinte à la liberté de la presse.

Huester, quant à elle, s’en tient à sa dernière critique, qui a fait l’éloge de certains des choix artistiques de Goeke, mais a finalement conclu que son spectacle était “ennuyeux” et “disjoint”.

“Je pensais que ce n’était pas une bonne pièce, et j’ai écrit cela dans un article”, a-t-elle déclaré.