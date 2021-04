Un diplômé qui a été poignardé au cou par l’attaquant terroriste de Fishmonger’s Hall a raconté à une enquête comment elle avait «fait la mort» après avoir pensé qu’il l’avait «achevée».

Stephanie Szczotko, 26 ans, a été poignardée au bras par Usman Khan, 28 ans, lors d’un déchaînement dans la ville de Londres qui a fait deux morts et trois grièvement blessés.

Usman Khan, 28 ans, a fait deux morts et trois grièvement blessés dans un coup de couteau à London Bridge Crédit: PA: Press Association

Jack Merritt, 25 ans, est décédé lors de l’attaque Crédit: PA: Press Association

Saskia Jones, 23 ans, a également été tuée dans l’attaque terroriste de 2019

Les diplômés de l’Université de Cambridge, Saskia Jones, 23 ans, et Jack Merritt, 25 ans, ont été tués par Khan dans l’après-midi du 29 novembre 2019.

Le terroriste reconnu coupable Khan, qui était secrètement armé de trois couteaux et d’un faux gilet anti-suicide, avait assisté à un événement de réhabilitation des prisonniers organisé sur les lieux.

Il a blessé trois autres personnes lors d’un déchaînement de cinq minutes lors de l’événement Learning Together avant d’être abattu par des flics.

Trois hommes – deux délinquants réformés et un fonctionnaire – ont utilisé une défense de narval et un extincteur pour attaquer le tueur au sol.

Mme Szczotko a travaillé pour Learning Together aux côtés de son coordinateur de cours Jack Merritt. Elle a raconté aux jurés comment elle a réalisé pour la première fois qu’une attaque avait été lancée lorsqu’elle a vu son collègue penché et couvert de sang.

Toujours en train de traiter ce qui s’était passé, elle se retourna pour voir Khan se précipiter vers elle avec un regard d ‘«intention», ont entendu les jurés.

L’enquête a été informée que l’étudiant connaissait Khan avant le déchaînement et l’avait déjà rencontré – mais elle ne pouvait pas se souvenir de détails spécifiques.

En voyant Khan s’approcher d’elle, elle a crié: « Non Usman, s’il vous plaît » mais il l’a ignorée, a entendu l’enquête.

Lorsqu’il est devenu clair qu’il avait «l’intention» de l’attaquer, Mme Szczotko s’est retournée et s’est «penchée» dans une posture autodéfensive, ont dit aux jurés.

Des hommages ont été laissés après l’attaque d’horreur qui s’est déroulée en novembre 2019 Crédit: AFP ou concédants de licence

Fishmongers ‘Hall sur le côté nord du London Bridge, où l’attaque a eu lieu Crédit: Reuters

Se rappelant courageusement les atrocités d’aujourd’hui, Mme Szczotko a déclaré: « La première chose que j’ai remarquée était que Jack venait de la zone dans le coin opposé et nous ne savions pas nécessairement ce qui se passait parce qu’il criait qu’il avait été poignardé et qu’il fallait un peu de temps pour enregistrer ce qu’il dit.

«Il se tenait le ventre et il avait visiblement été blessé et il y avait beaucoup de sang partout.

«Je me suis donc concentré sur lui pendant un petit moment et il a fallu un certain temps pour enregistrer ce qui s’était réellement passé.

« Il portait une chemise blanche donc le sang rouge était assez évident et il était voûté et dans beaucoup de douleur. Il marchait vers la sortie. »

‘SENTIR COMME DES POINÇONS’

Mme Szczotko a déclaré que Khan l’avait poignardée à plusieurs reprises, ce qui « ressemblait à des coups de poing » avant qu’elle ne s’effondre au sol.

Elle a ajouté: «J’ai regardé à ma gauche, puis j’ai vu Usman venir vers moi avec des couteaux à la main.

«Ils semblaient assez gros, des couteaux de cuisine. Je ne me souviens pas s’il courait ou non, mais il semblait aller vite, délibérément.

« Il semblait assez intentionnel. J’ai évidemment dit … Je savais ce que c’était, alors j’ai dit » non Usman s’il vous plaît. «

«Quand il était évident qu’il n’allait pas s’arrêter, je me suis tourné vers ma gauche et j’ai juste un peu envie d’essayer de me protéger.

« DESTINÉ À ME FINIR »

Après que Khan l’ait poignardée au cou dans ce qu’il semblait penser être les coups «finaux», Mme Szczotko s’est allongée sur le sol aussi immobile que possible pour l’empêcher de revenir vers elle.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait pris conscience que l’attaque était terminée, Mme Szczotko a répondu: « Oui. C’est un peu flou parce que je me souviens que ses derniers coups étaient dans mon cou et j’avais l’impression qu’il pensait qu’ils étaient les derniers.

« Comme dans, destiné à me finir, je suppose. »

À ce stade, Mme Szczotko a déclaré qu’elle était toujours consciente et « a décidé de faire le mort ».

Elle a poursuivi: «J’étais par terre et j’ai fermé les yeux mais je pouvais encore entendre.

« J’ai en quelque sorte décidé de faire le mort pour qu’il ne revienne pas et se rende compte que je n’étais pas mort tout de suite en quelque sorte essayé de ralentir ma respiration, le flux sanguin autant que possible. »

L’enquête se poursuit.