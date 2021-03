La poursuite pour de l’argent n’est pas nouvelle pour Siddiqui. Auparavant, il avait poursuivi son alma mater, l’Université d’Oxford, pour un enseignement médiocre qui avait conduit à son chômage éventuel. Siddiqui a fait de multiples allégations contre les frais de scolarité «ennuyeux» et «un enseignement médiocre et inadéquat» en plus de blâmer ses tuteurs car il devait passer des examens pendant l’insomnie et la dépression.

Les parents, Rakshanda (69 ans) et Javed (71 ans) vivent actuellement à Dubaï et, selon Siddiqui, sont plutôt «riches». Il dit qu’il est un enfant adulte «vulnérable» en raison de ses problèmes de santé et que ses parents lui doivent donc de l’argent. Il a auparavant travaillé dans plusieurs cabinets d’avocats et prétend que si ses parents lui refusent cette juste compensation, ce serait une violation des droits de l’homme.

