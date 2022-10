Un diplômé de St. Charles East souffrant d’une maladie cardiaque vendra des vêtements pour les personnes ayant des problèmes de santé ou des handicaps – Shaw Local

En grandissant, Haley Schwartz n’a jamais pu trouver les bons vêtements pour s’adapter au moniteur cardiaque qu’elle devait porter tout le temps à cause de son rythme cardiaque anormal.

Aujourd’hui âgée de 22 ans, Schwartz, qui a fréquenté le St. Charles East High School, est étudiante au Fashion Institute of Technology de New York. Elle vient de recevoir le tout premier prix PETE pour les entrepreneurs de la FIT, qu’elle prévoit d’utiliser pour développer des vêtements pour les personnes qui ont des problèmes de santé comme le sien.

Le prix est accompagné d’un capital de démarrage de 30 000 $ pour son entreprise, Vertige, qui fabriquera des vêtements adaptés à la mode pour les personnes souffrant de divers problèmes de santé et handicaps. Dans le cadre du prix, elle recevra également un espace de bureau pendant un an, en plus de conseils marketing, juridiques, financiers, créatifs et opérationnels sur la façon de construire et de lancer une entreprise innovante.

À l’âge de 4 ans, Schwartz a reçu un diagnostic de tachycardie ventriculaire – un type de rythme cardiaque anormal – et devait porter un moniteur cardiaque en tout temps. Elle a fréquenté St. Charles East jusqu’au début de sa deuxième année, puis n’a pas pu terminer ses études secondaires à cause de son état. Elle a ensuite reçu son diplôme GED.

Ses problèmes de santé et le fait qu’elle devait porter un moniteur cardiaque ont fait comprendre à Schwartz le besoin de vêtements adaptés pour les personnes souffrant de problèmes de santé et de handicaps.

“C’était inconfortable et évident”, a-t-elle déclaré. «Les gens pouvaient dire que je portais un moniteur cardiaque et cela m’a empêché de vouloir aller faire des choses. Le port de vêtements adaptés cache en quelque sorte cela et donne aux gens une expérience plus normale.

Schwartz continue de porter un moniteur cardiaque. Le prix PETE est administré par le FIT DTech Lab en tant que concours de mérite sélectionné par un jury qui reconnaît l’excellence dans le développement d’idées nouvelles, perspicaces et créatives qui démontrent une pensée axée sur le design et innovante.

Elle a été choisie parmi 40 candidats. Schwartz a déclaré qu’elle prévoyait de mettre des échantillons en production parce qu’elle souhaitait les faire tester par le plus grand nombre de personnes possible et que des personnes handicapées et des problèmes de santé les essayaient.

“Le simple fait d’avoir cet investissement est vraiment bien car maintenant je pourrai attirer plus facilement d’autres investisseurs”, a-t-elle déclaré. “J’utiliserai cet argent pour lancer l’entreprise, mais j’aurai encore besoin de 200 000 $ supplémentaires.”

De gauche à droite : Joyce F. Brown, présidente de la FIT, Haley Schwartz, lauréate du prix PETE, Edwin Goodman et Michael Ferraro, directeur exécutif du laboratoire FIT DTech, lors de la cérémonie de remise du prix PETE. (Jerry Speier)

Les juges étaient Cathleen Sheehan, présidente et professeure du programme FIT Fashion Design MFA; Keith Kirkland, ancien élève de la FIT (Design d’accessoires 2010), co-fondateur de Wear Works ; Sara Griffin, stratège en communication, création et affaires travaillant dans le design, l’art et l’architecture ; Kristine Pizzelanti, vice-présidente du marketing, de l’expérience en magasin et des licences mondiales chez Gap Inc. et Amber Allen, fondatrice et PDG de Double A Labs, une plateforme d’entreprise Metaverse permettant aux gens d’apprendre, de se connecter et de jouer avec un objectif.

“Ce qui nous a vraiment impressionnés, c’est qu’on nous a également dit de rechercher des choses qui reflétaient la vision de FIT de diriger les industries créatives avec des solutions socialement responsables qui ont un impact positif sur le monde, et il ne fait aucun doute que ce que fait Haley fait cela. “, a déclaré Sheehan. “Personnellement, j’ai trouvé que sa propre histoire et son expérience ont non seulement transformé ce qu’elle ressentait pour elle-même, mais ont également eu un impact sur la façon dont les gens interagissaient avec elle. Elle avait l’impression que ses professeurs et ses amis la traitaient différemment, prouvant le pouvoir transformateur de la mode. Le monde a besoin de son produit.

Vertige s’adressera aux personnes avec des moniteurs cardiaques, des sacs de colostomie, des ports, des sondes d’alimentation, un cancer du sein et d’autres problèmes de santé. Elle a décidé de nommer son entreprise Vertige car elle continue de lutter contre le vertige.

Vertige est vertige en français.

“Je souffre beaucoup de vertiges”, a déclaré Schwartz. «Je ne peux pas rester debout trop longtemps sans m’évanouir et j’ai l’impression que la pièce tourne toujours. Je pensais que le nom sonnait plutôt cool et que cette expérience a en quelque sorte façonné ma vie, alors je voulais en quelque sorte rendre hommage à cela un peu.

Schwartz suit des cours de commerce au Fashion Institute of Technology. En mai, elle a reçu son associé en sciences appliquées en design de mode de l’école.

Elle espère que son entreprise sera opérationnelle d’ici mai. Schwartz prévoit initialement de démarrer en tant qu’entreprise de commerce électronique et de créer également des boutiques éphémères.

Schwartz, qui travaille depuis son appartement, est heureuse d’avoir son propre bureau pour lancer son entreprise.

“Ça va être vraiment sympa”, a-t-elle dit. « Je suis très heureux d’avoir cet espace. Ça va être vraiment utile, parce que mon appartement est assez petit.

Sa mère, Lynne Schwartz, est fière non seulement que sa fille ait reçu le prix, mais qu’elle veuille lancer une telle entreprise.

“Elle n’a pas eu une route facile, alors la voir persévérer et pouvoir remporter ce prix a été vraiment, vraiment spécial”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment formidable de voir qu’elle prend quelque chose qui a été une adversité pour elle et quelque chose qui a été un défi pour elle et a utilisé ses talents pour essayer d’aider les autres à se sentir bien dans leur peau.”

Sa famille est également fière qu’elle soit allée si loin compte tenu des défis auxquels elle est confrontée.

“Elle a encore des défis”, a déclaré Lynne Schwartz. “Ce n’est pas facile. Elle souffre toujours d’une maladie chronique. Donc, le fait qu’elle soit arrivée à ce point nous rend fiers d’elle et nous nous sentons également très bénis et chanceux qu’elle ait pu faire tout cela.