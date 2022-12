Un diplômé de l’Université Memorial a disparu en Iran. Ses amis à NL craignent qu’il ait été arrêté

Un vieil homme, vêtu de noir de la tête aux pieds, est assis immobile sur un tapis orné au milieu de son salon.

Ses épaules sont affaissées et il semble perdu alors qu’il regarde le désarroi autour de lui.

Les meubles sont renversés. Coussins, oreillers et couvertures jonchent le sol.

Une horloge au mur indique 6h35

C’est la scène qu’Ayub Khezrnejad a découverte lorsqu’il est entré dans la maison de son père à Bukan, en Iran, au petit matin du 19 novembre.

Il y a peu de détails sur ce qui s’est passé ce matin-là, au-delà de ce que Khezrnejad décrit dans une brève vidéo de 45 secondes qu’il a capturée sur son smartphone.

“Ils ont envahi à 5h30 du matin et ont pris Muhammad Khezrnejad et son fils aîné, Yaser. Et c’est l’état de notre maison”, a-t-il dit en farsi.

L’homme sur le tapis est le père de Khezrnejad. Muhammad Khezrnejad est son frère et Yaser, son neveu.

En postant cette vidéo, un diplômé du MUN a été détenu en Iran Ayub Khezrnejad, diplômé de l’Université Memorial, a mis en ligne cette vidéo du désordre laissé dans la maison de son père en Iran après que les forces de sécurité islamiques ont fait une descente dans la maison le 19 novembre. Peu de temps après, Ayub a été arrêté par des responsables iraniens.

Les « ils » auxquels Khezrnejad fait référence dans la vidéo seraient les forces de sécurité de la République islamique. On ne sait pas pourquoi ils ont fait une descente au domicile de son père ou détenu son frère et son neveu.

Khezrnejad n’est pas visible dans la vidéo, mais sa voix peut être entendue décrivant ce qui s’est passé.

“Quand je l’ai écouté, j’ai reconnu la voix d’Ayub et j’ai été choqué”, a déclaré son ami lors d’une entrevue avec CBC News à St. John’s.

CBC ne nomme pas l’ami en raison du danger potentiel pour sa famille en Iran.

“Je n’avais pas beaucoup parlé à Ayub au cours des deux dernières années. Je n’avais jamais vu Ayub parler de cette façon. Le sentiment dans sa voix… stressé, frustré, choqué.”

Khezrnejad a mis en ligne la vidéo et, peu de temps après, a été convoqué par la justice iranienne pour un interrogatoire, selon des publications sur les réseaux sociaux publiées par des médias locaux et des membres de la communauté.

Les messages disent qu’il n’a pas été revu depuis.

Spectacle du matin de la Saint-Jean16:02Un diplômé du MUN serait détenu en Iran Un diplômé de l’Université Memorial n’a pas été vu depuis près de 2 semaines, après avoir été prétendument détenu par les forces de sécurité iraniennes. Nous parlons avec son ami et un de ses professeurs

Une rencontre fortuite à Terre-Neuve

Bien qu’ils soient tous deux originaires d’Iran, Khezrnejad et son ami ne se sont pas croisés jusqu’à une rencontre fortuite en 2013 à l’Université Memorial de St. John’s, à des milliers de kilomètres de leur pays d’origine.

“Nous avions l’habitude de prendre un café ensemble. Nous avions l’habitude de discuter, comme des conversations quotidiennes normales”, se souvient affectueusement son ami.

“C’était un gars normal. On allait parfois au gym ensemble. Au bout d’un an, on se connaissait un peu plus, on se retrouvait pour jouer aux cartes le week-end.”

Khezrnejad terminait sa maîtrise en ingénierie à Memorial, où il faisait des recherches sur la récupération assistée du pétrole, un intérêt majeur pour ceux qui cherchaient à maximiser l’extraction des lucratives réserves pétrolières extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador.

“Il a exceptionnellement bien réussi ses cours. Mais il était motivé. Il était intéressé. Il aimait être dans le laboratoire et explorer et vraiment essayer de comprendre comment nous pourrions utiliser les nanoparticules. [in oil recovery]”, a déclaré Lesley James, professeur de génie des procédés et superviseur du master de Khezrnejad.

En plus d’être un chercheur talentueux et un étudiant dévoué, elle se souvient de sa nature douce.

“Ayub était gentil, sans prétention. Juste très respectueux et gracieux.”

Ayub Khezrnejad, photographié ici lors d’une fonction d’ingénierie MUN, a vécu à St. John’s, T.-N.-L., de 2013 à 2017, lorsqu’il est retourné en Iran. (Soumis/Nom omis par CBC)

Nouvelles de l’arrestation de Khezrnejad

Khezrnejad a terminé son programme de maîtrise à l’automne 2015 et est rentré chez lui en Iran au début de 2017.

Selon son ami, Khezrnejad s’est inscrit à son service militaire obligatoire – une exigence pour tous les hommes de plus de 18 ans en Iran – en travaillant à l’Université Sharif, une alternative au service réel dans les forces armées pour ceux qui ont des diplômes d’études supérieures.

Lors de leur dernière conversation en 2019, Khezrnejad allait bien.

“Il était d’accord avec le travail”, a déclaré son ami. “Peut-être qu’il se plaignait un peu du revenu parce qu’il faisait simplement quelque chose pour le service militaire. C’est un revenu très, très faible – on pourrait dire qu’il n’y a pas de revenu.”

Bien qu’ils aient perdu le contact au cours des deux dernières années, ils partageaient encore quelques amis et connaissances.

Ainsi, lorsqu’un ami commun lui a envoyé un SMS l’informant que Khezrnejad avait été détenu en Iran, il a été choqué.

“Je n’arrivais pas à y croire”, a-t-il déclaré. “Ayub est probablement le premier que j’ai connu directement qui a été arrêté par les forces de sécurité ou qui a été directement affecté par cette situation en Iran.”

James a également été surpris par la nouvelle.

“Incrédulité”, dit-elle. “Mais l’incrédulité que ça puisse être quelqu’un que je connaissais, à qui j’ai enseigné. C’est toujours, tu entends ces situations et ça semble si éloigné. Mais quand c’est quelqu’un que tu connais depuis plusieurs années et avec qui tu as travaillé étroitement, c’est dévastateur.”

Les manifestations en Iran se poursuivent depuis la mort de Mahsa Amini alors qu’elle était détenue par les forces de sécurité en septembre. Des manifestations de solidarité avec le peuple iranien ont également éclaté un peu partout dans le monde, comme ce rassemblement tenu à St. John’s. (Soumis par BH)

La détention d’Ayub dans son ensemble

Être arrêté pour avoir publié une vidéo de 45 secondes en ligne peut sembler un excès de pouvoir presque incroyable.

Mais l’ami de Khezrnejad met en perspective le rôle des forces de sécurité islamiques et de la justice iranienne.

“Ce sont les organisations institutionnelles qui ont des autorités supérieures à la police normale et elles reçoivent des ordres directs du ministère du Renseignement, d’après ce que j’ai compris. Et s’ils voient un quelconque comportement de votre part, ils pourraient vous appeler et vous poser des questions. ,” il a dit.

“Je pense que c’est ce qui est arrivé à Ayub. Ils l’ont appelé pour qu’il soit présent, et c’est là qu’ils l’ont arrêté.”

Son arrestation intervient à un moment de grands troubles civils en Iran.

Les protestations et les appels à la destitution de l’actuel gouvernement iranien se poursuivent dans tout le pays depuis la mort de Mahsa Amini en septembre, après qu’elle ait été détenue par la patrouille d’orientation iranienne, également connue sous le nom de police de la moralité, pour ne pas avoir porté correctement le hijab. .

Ces manifestations se sont heurtées à des réponses de plus en plus brutales de la part des forces de sécurité iraniennes contrôlées par le gouvernement. Divers groupes de défense des droits de l’homme affirment qu’entre 400 et 500 civils iraniens ont été tués depuis la mi-septembre et que 18 000 personnes ont été arrêtées.

Ainsi, avec la poursuite des troubles et la détention semblant presque inévitable, il est logique de se demander pourquoi Khezrnejad se serait même présenté à la convocation judiciaire.

“Quand il a été convoqué par la justice, je pense qu’il savait que c’était à cause de l’enregistrement et il savait probablement qu’il pourrait être arrêté”, a déclaré son ami.

“Mais il est quand même allé là-bas et s’est présenté pour suivre la situation avec sa famille. Je me serais attendu à ce qu’il aille se présenter en raison de son courage.”

Et bien que personne n’ait entendu de mise à jour de Khezrnejad depuis qu’il s’est présenté à sa convocation, son ami espère que ce sera un exemple de plus de la raison pour laquelle des personnes en dehors de l’Iran doivent parler au nom de ceux qui vivent encore dans son pays d’origine.

“Je pense que ce dont les Iraniens ont besoin de l’extérieur, des autres pays, et en particulier des dirigeants des autres pays, des grands acteurs, ils ont besoin que les autres soient leur voix”, a-t-il déclaré.

“Ils veulent être entendus.”

