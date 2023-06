Un diplômé de l’université de Stanford rejoint Chelsea depuis Lyon

La milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Catarina Macario, a rejoint Chelsea pour un transfert gratuit. Le joueur polyvalent de 23 ans a joué pour l’équipe française de Lyon ces dernières années. Avant de devenir professionnel, Macario était une star hors pair pour le Cardinal de Sanford à l’université. Elle rejoint Chelsea pour un contrat de trois ans.

« Je suis très excité d’être ici », a proclamé Macario après avoir signé l’accord avec les Blues. « Chelsea est un très grand club, et j’ai hâte de le rejoindre et de commencer. Recevoir le maillot numéro neuf est un immense honneur, et j’espère pouvoir bien représenter le maillot pendant mon séjour ici !

Macario a également parlé de sa polyvalence. Elle a dit qu’elle pouvait occuper divers postes. « Je peux jouer soit en tant que numéro 10, soit en tant que numéro neuf traditionnel plus traditionnel, et je pense que je peux offrir beaucoup à l’équipe, qui est déjà pleine de meilleurs joueurs », a poursuivi l’Américain.

Catarina Macario rejoint Chelsea, quadruple championne en titre de la Super League féminine

Chelsea est régulièrement l’une des meilleures équipes féminines de toute l’Europe. En fait, elles viennent tout juste de remporter leur quatrième titre consécutif en Super League féminine. Chelsea a remporté le trophée de manière spectaculaire, devançant ses rivaux Manchester United de seulement deux points. Les Bleus ont également remporté le titre de la Ligue des champions en 2021.

La patronne des Blues, Emma Hayes, a salué la décision du club en ajoutant Macario à une équipe déjà puissante. « Cat est l’un des joueurs offensifs les plus intelligents et les plus créatifs au monde qui, je pense, s’épanouira dans cette équipe de Chelsea », a déclaré Hayes. « Elle apporte beaucoup de flair, une expérience européenne et une mentalité de gagnante incroyable. Je pense que nos fans vont vraiment l’adorer.

Une blessure à l’ACL a forcé le milieu de terrain à manquer toute la campagne 22/23

Macario avait précédemment raté toute la saison 2022/23 en raison d’une grave blessure au LCA. Néanmoins, l’Américaine progresse bien et réhabilite actuellement le revers avant sa première campagne dans l’ouest de Londres. Il reste à voir si Macario sera dans l’équipe USWNT pour la Coupe du monde féminine 2023. La liste officielle est publiée dans les semaines précédant le tournoi.

PHOTO : IMAGO / Le Pictorium