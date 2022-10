Un diplômé de l’U de C détenu par la Norvège, accusé d’être un espion russe

Un prétendu chercheur brésilien, qui a été identifié comme un diplômé de l’Université de Calgary, a été arrêté parce qu’il est soupçonné d’être un espion russe, a annoncé mardi l’agence norvégienne de sécurité intérieure.

José Assis Giammaria convoqué à l’automne 2018 avec une maîtrise en études stratégiques, a confirmé l’U de C dans une déclaration à CBC News mardi après-midi.

S’adressant à CBC News, Gunhild Hoogensen Gjørv, professeure en études de sécurité à l’Université arctique de Norvège, a déclaré que Giammaria avait pris un emploi dans son université en décembre de l’année dernière.

Gjørv a déclaré que Giammaria l’avait contactée avec une demande de participation à la recherche à l’université. Il a envoyé son curriculum vitae et ses notes, et Gjørv a déclaré qu’elle avait suivi les professeurs de l’Université de Calgary.

Elle a dit que Giammaria travaillait à l’université en tant que chercheuse et participait à des séminaires. Elle a appris son arrestation en revenant de conférences au Canada plus tôt cette semaine.

“J’ai reçu un message du service de sécurité de la police ici en Norvège disant qu’ils voulaient me rencontrer immédiatement avec mon mari”, a déclaré Gjørv à CBC News mardi, ajoutant qu’elle avait été informée plus tard par son patron que le bureau de Giammaria avait été ” saccagé “. et qu’il avait été arrêté.

Gunhild Hoogensen Gjørv, professeur d’études sur la sécurité à l’Université arctique de Norvège, a déclaré qu’elle avait appris l’arrestation de José Assis Giammaria alors qu’elle revenait d’une conférence au Canada. (Google Meets)

Gjørv a déclaré qu’elle ne pensait pas que Giammaria aurait eu accès à des informations considérées comme classifiées.

“Il pourrait également utiliser une sorte d’ordinateur général dans notre bureau. S’il est doué en technologie, je ne peux rien dire sur ce à quoi il a eu accès à ce sujet”, a-t-elle déclaré.

La chaîne de télévision norvégienne NRK a rapporté que Giammaria avait été appréhendé lundi alors qu’il se rendait à son travail. Le service de sécurité de la police norvégienne a déclaré à l’Associated Press qu’il “craignait qu’il n’ait obtenu des informations sur la politique de la Norvège dans la région du nord”.

Thomas Hansen, l’avocat de Giammaria, a déclaré au journal norvégien VG que son client avait nié tout acte répréhensible.

En 2019, Giammaria a écrit un article pour The Canadian Naval Review, plaidant pour la possibilité d’établir des bases dans l’Arctique canadien.

L’éditeur de cette publication, Ann Griffiths, a déclaré qu’elle recevait une variété de soumissions non sollicitées, dont l’une était l’article de Giammaria. Elle a dit que c’était aussi loin que sa relation avec la publication allait.

“La situation est très inquiétante”, a-t-elle écrit dans un e-mail.

L’U de C a déclaré dans un communiqué que les étudiants des programmes sont enseignés par des professeurs et des instructeurs, et non par des professionnels militaires, pour acquérir une “compréhension complète des moteurs de la prise de décision militaire, sécuritaire et stratégique”.

“Aucun accès à des informations n’est fourni qu’aucun autre étudiant d’un autre programme n’aurait”, indique le communiqué.

“Les diplômes universitaires sont confirmés par le bureau du registraire. Les revendications d’identité et d’antécédents criminels relèvent de la compétence du gouvernement fédéral dans le cadre du processus d’immigration.”

Solliciteur pour la campagne électorale fédérale en 2015

Pendant qu’il était au Canada, Giammaria s’est porté volontaire pour la campagne politique de Sean Devine en tant que travailleur électoral en 2015. À l’époque, Devine cherchait à représenter la circonscription d’Ottawa-Nepean pour le NPD.

S’adressant à CBC News mardi soir, Devine a déclaré qu’il ne se souvenait pas bien de lui, mais a rappelé que Giammaria était un bon orateur.

“Il avait un curriculum vitae vraiment impressionnant”, a ajouté Devine, qui siège maintenant au conseil municipal d’Ottawa. « C’était un bon bénévole.

Devine a déclaré qu’il n’avait pas été en contact avec Giammaria depuis son travail de campagne il y a sept ans.