Un diplômé de l’IIT quitte un emploi bien rémunéré pour passer du temps avec sa fille nouveau-née, Internet salue la décision

Ankit Joshi, qui se trouve être un diplômé de l’IIT (Indian Institutes of Technology) de Kharagpur, a révélé qu’il avait quitté son emploi bien rémunéré pour passer plus de temps avec sa fille nouveau-née. S’adressant à Humans of Bombay, l’homme a expliqué qu’un congé de paternité d’une semaine n’était pas suffisant pour s’occuper de sa fille. « Quelques jours avant la naissance de ma fille, j’ai quitté mon emploi bien rémunéré. Je sais que c’était une décision bizarre. Les gens disaient : ‘Tu sais à quel point ça va être difficile maintenant ?’ Mais ma femme Akanksha était avec moi et c’était tout ce qui comptait”, a déclaré Ankit.

Il a en outre révélé que lors de leur voyage dans la vallée de Spiti dans l’Himachal, lui et sa femme avaient promis de nommer leur fille Spiti. “Notre rêve s’est réalisé le mois dernier lorsque nous avons donné naissance à une belle petite fille. Nos cœurs étaient pleins et nos vies étaient complètes. Mais avant même que ma fille n’arrive au monde, je savais que je voulais passer tout mon temps avec elle, plus que mon congé paternité d’une semaine”, a-t-il ajouté.

Regarde:

Il a en outre révélé que sa femme était en congé de maternité pendant 6 mois. Elle a été promue Manager quelques jours après la naissance de Spiti. “La voir exceller dans les deux, sa carrière et sa maternité sont tellement épanouissantes !”, a déclaré le mari.

En voyant le message, beaucoup sont venus en soutien à Ankit. Une personne a écrit: «Chapeau à vous pour avoir plongé dans la paternité et aimé chaque instant. Les photos montrent à quel point vous êtes impliqué dans votre paquet de joie. Que votre tribu s’agrandisse. Le monde a besoin de plus comme vous.”

Se souvenant de son expérience personnelle, un utilisateur d’Instagram a écrit: «Mec, moi aussi je suis devenu père il y a environ 2 mois. Moi aussi, j’avais exactement le même sentiment d’arrêter de fumer et de passer presque tout mon temps avec mon petit garçon et de travailler en indépendant depuis chez moi. Mais je ne pouvais pas le faire car mes affaires familiales étaient une mauvaise décision à prendre. D’autant plus que nous ne sommes pas très aisés. Je suis triste que nous, les pères, soyons privés du sentiment le plus naturel du monde. Mon entreprise n’a que 3 jours de congé paternité ! Juste 3 jours ! On passe plus de jours à l’hôpital en accouchant que ça ! Alors qu’une mère donne naissance à un enfant dans son ventre. Un père donne naissance à un enfant par son cœur. C’est la triste situation dans laquelle nous vivons. Ce que cela change.”

Que pensez-vous de la même chose ?

