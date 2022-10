Un diplômé de B.Com vend Idli Sambar à vélo, son histoire inspirante touche les cœurs

Dans une histoire réconfortante, un étudiant diplômé de B.Com a mis en place un stand de nourriture du sud de l’Inde afin de gagner sa vie. Une vidéo Instagram téléchargée par «swagsedoctorofficial» montre le diplômé vendant des aliments frais sur une moto. Nommé Avinash, on peut voir le garçon dire aux gens qu’il a obtenu son diplôme de B.Com en 2019. Il raconte en outre qu’il travaille chez McDonald’s depuis trois ans. Depuis lors, il a toujours voulu ouvrir sa propre entreprise alimentaire. Cependant, en raison de l’indisponibilité des fonds, il n’a pas pu le faire.

Bientôt, il s’est rendu compte qu’il pouvait ouvrir sa boutique à vélo et il a donc fait de même. « Rencontrez Avinash qui vend de délicieux idli sambar en bordure de route à Faridabad. Il est B.Com de profession et a travaillé comme membre d’équipe dans de nombreuses entreprises multinationales. Il a également servi chez Mcdonald’s. Il travaille dur en vendant des idli pour pouvoir nourrir sa famille. Montrez de l’aide et du soutien à M. Avinash en visitant son stand », lit-on dans la légende.

Son stand est à Faridabad, NH2 près du secteur 37, entrée principale. Voici une vidéo :

Avinash a attribué cette idée à sa femme, qui est de Chennai et sait cuisiner des plats du sud de l’Inde. Sa femme prépare idli sambhar qu’il vend sur le vélo. Son père est décédé l’année dernière et maintenant sa femme, sa mère et son frère dépendent de lui.

Les internautes semblent très impressionnés par son histoire. “Bravo, félicitations pour votre nouvelle entreprise”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Pendant ce temps, plus tôt, l’histoire de ce couple de personnes âgées est devenue virale. Veronica, 70 ans, et son mari Nicholas, 72 ans, vivent dans une maison louée dans la région d’Adambakkam à Chennai. Veronica dirige une petite entreprise vendant Idlis depuis plus de deux décennies. Là où les Idlis sont rares à trouver même pour Rs 10 pièce, Veronica vend la sienne à seulement Rs 1,50 pièce. La dame de bonne humeur tient la distance, littéralement. Elle ne facture pas d’argent pour livrer son Idlis aux portes de ceux qui partent travailler tôt le matin. De même, si on va chez elle le matin, on peut avoir 7 Idlis, le tout pour seulement Rs 10.

Pour sa vie quotidienne, Veronica vend Idlis jusqu’à Rs 300 par jour. Elle investit alors directement son revenu quotidien pour la préparation de la nourriture du lendemain. Elle dit qu’elle le fait pour la satisfaction, pas pour le profit. Nicholas, d’autre part, a travaillé pour la sécurité dans un guichet automatique bancaire à Chennai, d’où son salaire est utilisé pour gérer la vie quotidienne du couple.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici