Un diplômé californien rend hommage aux parents d’agriculteurs lors d’une séance photo pour seniors

Tout au long du lycée et du collège, Jennifer Rocha plantait des fraises avec ses parents de 18 heures à 3 heures du matin. Ensuite, elle dormait quelques heures et se préparait pour l’école.

Mais elle ne s’est jamais plainte ou s’est relâchée ; elle a dit qu’elle savait qu’elle rendait ses parents immigrants fiers.

Le 13 juin, Rocha est diplômée de l’Université de Californie, à San Diego, et elle a voulu honorer le travail acharné de ses parents. Elle a donc coordonné une séance photo dans les champs de fraises où ils travaillaient nuit après nuit.

« Grâce à des gouttes de sueur, des larmes, des maux de dos, ils ont réussi à faire passer leurs trois filles à l’université. Elles méritent toute la reconnaissance du monde et pour elles d’être une source d’inspiration pour d’autres parents immigrés dans la même situation qu’eux. n’est pas impossible pour leurs enfants de poursuivre leurs rêves », a déclaré Rocha à USA TODAY.

Pluie, froid ou chaleur, ses parents travaillaient – ​​une qualité qu’elle a adoptée alors qu’elle jonglait entre les cours universitaires, les études et le travail. Rocha a admis que certains jours étaient plus difficiles que d’autres, surtout lorsqu’elle était assise en classe avec le dos douloureux d’une longue nuit de travail.

Dans sa carrière universitaire, quand elle avait envie de quitter, Rocha a dit qu’elle repenserait à son travail dans les champs et à ce que son diplôme signifierait pour sa famille.

« Quand je revenais travailler dans les champs, cela m’a humilié et m’a rappelé pourquoi je devais obtenir ce diplôme », a déclaré Rocha.

Rocha espère que ses photos sensibiliseront la communauté des agriculteurs et l’impact de leur travail. Elle a dit qu’il est facile pour les Américains de ramasser des légumes et des fruits à l’épicerie sans appréciation pour les travailleurs qui ont rendu cela possible. .

« Les ouvriers agricoles ne méritent pas d’être payés au salaire minimum. Ils ont travaillé tout au long de la pandémie au péril de leur santé et de celle de leur famille sans savoir s’ils rentreraient à la maison avec quelque chose », a déclaré Rocha.

Les photos des seniors de Rocha ont rapidement attiré l’attention des médias sociaux, des centaines de personnes louant la fierté de Rocha pour son héritage et sa famille d’ouvriers agricoles. S’il y a un message que les gens ont retenu en voyant ses photos, Rocha espère que c’est que tout est possible.

« Peu importe si vos parents travaillent dans des travaux domestiques où le salaire est le salaire minimum, avec un travail acharné, des sacrifices, de la discipline et du dévouement, cela peut être fait », a déclaré Rocha.

Rocha prévoit d’entrer dans les forces de l’ordre pour « prendre soin de la communauté comme elle mérite d’être prise en charge ».

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter : @itsgabbymiranda