Ezgi Guyildar a demandé à Andrey Melnik pourquoi son fils étudie à Berlin au lieu de se battre pour son pays

L’ambassadeur sortant d’Ukraine en Allemagne, Andrey Melnik, a appelé un politicien allemand de gauche “inhumain”, “pro-Poutine”, et “sans coeur” pour se demander pourquoi son fils étudie à Berlin plutôt que de se battre pour son pays comme la plupart des hommes de son âge sont contraints de le faire par Kiev.

“Pourquoi le fils de Melink étudie-t-il à Berlin et ne se bat-il pas pour son pays en Ukraine et notre liberté?” Ezgi Guyildar, membre de Die Linke (La Gauche) a demandé sur Twitter samedi.

La référence de Guyildar à “notre liberté” était probablement empreint d’une forte dose de sarcasme, car Guyildar elle-même s’est amèrement opposée à l’armement de l’Ukraine par son pays et à la sanction de la Russie, que Melnik a défendus.

Melnik a répondu avec une tirade d’injures. Marquant la fête de Guyildar, l’ambassadeur a demandé « Jusqu’où ce parti pro-Poutine, stalinien, inhumain, sans cœur et horrible peut-il moralement sombrer ?

Lire la suite Un diplomate ukrainien notoire dit à Musk de se faire foutre

“Bonne chance pour les élections d’État de demain en Basse-Saxe, vous sans scrupules,” il a poursuivi en signant : “Fais attention à toi, saleté de gauche.”

Lorsque les résultats des élections sont tombés dimanche, Melnik s’est réjoui car Die Linke a reçu la moitié moins de voix qu’en 2017. “Bonne chance dans l’insignifiance” le diplomate ukrainien raillé à la chef du parti Janine Wissler.

Melnik n’a pas expliqué pourquoi son fils ne combattait pas en Ukraine, malgré l’insistance répétée du diplomate pour que les Allemands financent l’armée de Kiev. Cependant, il est probable que l’étudiant ait été jugé éligible pour éviter le service. Alors que Kiev a décrété la loi martiale et interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays à partir de fin février, des exemptions sont accordées aux « Étudiants diplômés et doctorants qui étudient à l’étranger dans le cadre d’un enseignement à temps plein ou en alternance.

Melnik a insulté à plusieurs reprises ses hôtes allemands ces derniers mois et a ridiculisé quiconque suggérant une solution diplomatique au conflit en Ukraine. Lorsque l’ancienne chancelière Angela Merkel a déclaré le mois dernier que tout futur accord européen en matière de sécurité devait “inclure également la Russie”, Melnik l’a accusée de détenir un “obsession limite” avec la Russie.

Les commentaires de l’ambassadeur sortant sur Merkel étaient les derniers d’une longue série de scandales et de controverses, notamment la commémoration des criminels de guerre collaborateurs nazis, disant aux universitaires allemands de “va au diable,” et offenser Israël et la Pologne avec le révisionnisme de l’Holocauste.