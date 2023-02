Un diplomate ukrainien dit à Roger Waters de continuer à «gratter la guitare» après avoir poussé la désinformation

Roger Waters se produit le 21 juin 2022. (Scott Kowalchyk/CBS/Getty Images)

Le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, s’est exprimé au nom de la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU mercredi.

Il a régurgité des complots sur la guerre en Ukraine, la qualifiant d'”illégale” du même souffle.

Au cours des dernières années, Waters a ont fait circuler des théories sans fondement sur la Russie, la Syrie et l’Ukraine.

Le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, a été interpellé pour avoir fait des commentaires complotistes sur la guerre en Ukraine mercredi après avoir témoigné devant un conseil de sécurité de l’ONU au nom de diplomates russes.

Appelant à la réunion depuis un chalet suisse au sommet d’une montagne, Waters a déclaré qu’il représentait “quatre milliards de frères et sœurs” en partageant la position de la Russie sur sa guerre en Ukraine, qui approche d’un an, selon le Guardian.

Mais en réalité, Waters a passé des années à trafiquer des informations erronées sur les guerres en Ukraine et en Syrie, et lors de la réunion, il a été solennellement appelé par le représentant de l’Ukraine à l’ONU.

Lors de la réunion de mercredi, Waters a adopté un ton plus fragile, critiquant la Russie d’une part et obscurcissant son rôle de l’autre.

“L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie était illégale. Je la condamne dans les termes les plus forts possibles”, a déclaré Waters, selon The Guardian. “De plus, l’invasion russe de l’Ukraine n’a pas été provoquée, donc je condamne également les provocateurs dans les termes les plus forts possibles.”

La référence de Waters aux “provocateurs” en Ukraine fait suite à la désinformation qu’il a diffusée sur la guerre au cours des dernières années, notamment en affirmant à CNN que le président américain Joe Biden et l’OTAN alimenté la guerre en Ukraine. Dans une interview de 2022 avec Rolling Stone, Waters a appelé des preuves de crimes de guerre russes, des “mensonges” et a affirmé que il avait des informations indiquant qu’il figurait sur une “kill list” ukrainienne, faisant référence à une liste compilée par une organisation ukrainienne d’extrême droite.

“Je suis sur une liste de mise à mort soutenue par le gouvernement ukrainien. Je suis sur la putain de liste”, a déclaré Waters à Rolling Stone en octobre 2022. “Mais quand ils vous tuent, ils écrivent” liquidé “sur votre photo. Eh bien , je suis une de ces putains de photos.”

Dans une interview de février avec The Berliner Zeitung, Waters a déclaré que Vladimir Poutine “gouverne avec prudence, prenant des décisions sur la base d’un consensus au sein du gouvernement de la Fédération de Russie”, selon le Guardian.

Waters a également encouragé les conspirations liées à la Syrie et au rôle de la Russie dans la guerre civile syrienne, qualifiant le groupe d’intervention humanitaire The White Helmets de “faux”. En 2018, il a allégué que leurs missions de sauvetage – telles que celles en cours à la lumière des tremblements de terre catastrophiques – sont mis en scène par des djihadistes pour les médias occidentaux comme propagande pour aider à renverser le gouvernement syrien, selon Haaretz.

Il a également nié l’existence d’attaques à l’arme chimique par le gouvernement syrien et défendu les bombardements russes en Syrie, selon Rolling Stone. Les eaux étaient récemment qualifié d'”apologiste de Poutine” par l’épouse de David Gilmour de Pink Floyd, ce que le guitariste a réfuté.

Lors de la réunion de mercredi, l’ambassadeur russe à l’ONU, Vasily Nebenzya, a déclaré que Waters avait une “analyse très précise” et qu’il était l’un des “militants les plus éminents du mouvement anti-guerre contemporain”.

Mais l’ambassadeur ukrainien Sergiy Kyslytsya n’a pas cru au dernier appel à la propagande de Waters.

“Comme c’est triste pour ses anciens fans de le voir accepter le rôle de juste une autre brique dans le mur – le mur de la désinformation et de la propagande russes”, a déclaré Kyslytsya, qui a pris la parole en dernier, selon The Guardian. “Continuez à gratter la guitare, Mr Waters.”