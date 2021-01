L’Iran maintient le pétrolier et son équipage de 20 hommes a été arrêté dans l’estuaire du golfe Persique en raison de la « pollution environnementale » du navire, une affirmation rejetée par l’armateur du navire. L’équipage, comprenant des marins d’Indonésie, du Myanmar, de Corée du Sud et du Vietnam, est toujours détenu dans la ville portuaire de Bandar Abbas, près du détroit d’Ormuz.

Un diplomate sud-coréen d’Iran a rencontré l’un des membres de l’équipage, un sud-coréen, la semaine dernière, selon le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères Choi Young-sam. Le membre d’équipage a dit au diplomate que lui et 19 autres marins étaient tous sains et saufs et n’avaient subi aucune agression. La Corée du Sud a demandé à l’Iran de fournir des preuves pour étayer son affirmation selon laquelle le navire sud-coréen a violé les protocoles environnementaux, a-t-il ajouté.