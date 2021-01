L’Iran maintient le pétrolier et son équipage de 20 hommes a été arrêté dans l’estuaire du golfe Persique en raison de la « pollution environnementale » du navire, une affirmation rejetée par l’armateur du navire. L’équipage, comprenant des marins d’Indonésie, du Myanmar, de Corée du Sud et du Vietnam, est toujours détenu dans la ville portuaire de Bandar Abbas, près du détroit d’Ormuz.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a conseillé à la Corée du Sud de ne pas politiser la saisie des pétroliers et de rester à l’écart de toute propagande inutile, a rapporté dimanche le site Internet du ministère. Araghchi a déclaré que le navire n’avait été capturé que dans le golfe Persique et les eaux territoriales iraniennes en raison de considérations techniques et de risques de pollution environnementale.

Un diplomate sud-coréen d’Iran a rencontré l’un des membres de l’équipage, un sud-coréen, la semaine dernière, selon le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères Choi Young-sam. Le membre d’équipage a dit au diplomate que lui et 19 autres marins étaient tous sains et saufs et n’avaient subi aucune agression. La Corée du Sud a demandé à l’Iran de fournir des preuves pour étayer son affirmation selon laquelle le navire sud-coréen a violé les protocoles environnementaux, a-t-il ajouté.

Des diplomates d’Iran et du Myanmar, qui avaient 11 civils à bord, se sont réunis séparément à Delhi, en Inde, pour négocier la libération des marins birmans à bord, a déclaré une agence de presse semi-officielle ISNA.

Les médias d’État iraniens ont annoncé l’arrivée du premier vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-kun avec une photo montrant une réunion avec son homologue iranien. La durée de la visite n’était pas claire.

La délégation sud-coréenne, comprenant des représentants de la banque centrale de Séoul, devait rencontrer lundi le chef de la banque centrale iranienne Abdolnasser Hemmati pour discuter des fonds bloqués, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Mehr. Ces dernières semaines, Hemmati s’est plaint que l’Iran avait du mal à transférer environ 220 millions de dollars dans les banques sud-coréennes pour payer les vaccins COVID-19 via COVAX, un programme international conçu pour distribuer des vaccins contre les coronavirus aux pays participants.

« C’est notre droit naturel d’utiliser cet argent », a déclaré Hemmati dimanche. « Nous espérons que la pression américaine diminuera également. »

Pendant ce temps, Araghchi a déclaré que les banques sud-coréennes bloquaient illégalement les actifs en devises iraniennes depuis près de deux ans et demi, invoquant des craintes de sanctions américaines: des relations acceptables, et bien sûr, l’expansion (entre Téhéran et Séoul) n’aurait que du sens. si ce problème est résolu. «

La saisie du navire était la dernière d’une série d’escalades dans les derniers jours de l’administration du président Donald Trump, qui a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de Téhéran en 2018 et a réimposé des sanctions qui avaient suspendu l’accord. La semaine dernière, l’Iran a augmenté les niveaux d’enrichissement d’uranium à Fordo, sa principale installation nucléaire souterraine, mettant le pays à un pas technique par rapport aux niveaux de pureté des armes de 90%.

Les rédacteurs de l’Associated Press Hyung-jin Kim à Séoul, Corée du Sud et Isabel DeBre à Dubaï, Émirats arabes unis ont contribué à ce rapport.