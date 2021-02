Un diplomate russe utilise un chariot ferroviaire poussé à la main pour rentrer de Corée du Nord en famille

Les restrictions pandémiques empêchant les voyages transfrontaliers dans le monde entier, un groupe de diplomates russes a trouvé un moyen unique de rentrer chez lui.

Huit employés de l’ambassade de Russie en Corée du Nord et leurs familles, dont un enfant de trois ans, ont été photographiés en train de voyager sur un tramway poussé à la main.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un post Facebook le groupe avait entamé jeudi « son long et difficile voyage pour rentrer à la maison ».

« Les frontières sont fermées depuis plus d’un an et le trafic de passagers a été arrêté », a déclaré le ministère.

Ils auraient commencé leur voyage par un trajet de 32 heures en train depuis Pyongyang, suivi de deux heures en bus.

Le groupe a ensuite voyagé sur un tramway à travers la frontière entre la Russie et la Corée du Nord.

« Pour ce faire, ils devaient fabriquer une charrette à l’avance, la mettre sur les rails, y placer des affaires, asseoir les enfants – et partir », a ajouté le ministère.

Des photos publiées sur Facebook montrent le chariot, chargé de valises, alors qu’il traverse la campagne nord-coréenne.

UNE vidéo virale montre également certains membres du groupe souriant et criant pour la caméra alors qu’ils poussent le chariot sur un pont ferroviaire sur la rivière Tumannaya, qui divise la Corée du Nord et la Russie.

Selon le ministère des Affaires étrangères, le chariot a été poussé le long du rail sur plus d’un kilomètre par le troisième secrétaire de l’ambassade, Vladislav Sorokin, faisant office de «moteur».

« Au poste frontière russe de Khasan, nos gens ont été accueillis par des collègues du ministère des Affaires étrangères à Vladivostok et un bus fourni par l’administration du territoire de Primorsky, qui a conduit les compatriotes rentrés chez eux à l’aéroport de Vladivostok », a ajouté le message Facebook.

L’agence de presse Interfax a rapporté vendredi que le groupe avait par la suite pris un vol pour Moscou depuis la ville russe extrême-orientale.

S’adressant aux journalistes vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le travail des diplomates était « difficile et épineux », ajoutant que des situations telles que le voyage en chariot poussé à la main « pouvaient se produire ».

La Russie, qui entretient des relations étroites avec la Corée du Nord, a maintenu une présence diplomatique significative dans le pays, qui souffre depuis longtemps de graves pénuries alimentaires.

Pyongyang affirme, malgré le scepticisme international, être exempt de coronavirus, même si le pays a scellé ses frontières en janvier 2020 et a interrompu le trafic de passagers.