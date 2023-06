Un diplomate russe s’envole pour Pékin pour des entretiens un jour après la fin de la mutinerie en Russie

TAIPEI, Taïwan (AP) – Un haut diplomate russe s’est rendu à Pékin pour des entretiens avec le gouvernement chinois dimanche, juste un jour après qu’une rébellion d’un commandant mercenaire russe s’est éteinte.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andrei Rudenko a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang pour discuter de « questions internationales et régionales d’intérêt commun », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué d’une ligne sur son site Internet.

La Russie et la Chine, bien que n’étant pas des alliés officiels, ont maintenu des liens étroits tout au long de l’invasion de l’Ukraine par Moscou, que la Chine a refusé de condamner.

La visite de Rudenko intervient après que Yevgeny Prigozhin, chef de l’armée de mercenaires privés Wagner Group, a ordonné à ses troupes de marcher sur Moscou dans le plus grand défi lancé au président Vladimir Poutine au cours de ses plus de deux décennies au pouvoir. Plus tard samedi, Prigozhin a conclu un accord avec le Kremlin pour s’exiler et a sonné la retraite.

La Chine n’a pas officiellement commenté la crise en Russie.

Les États-Unis et d’autres puissances occidentales ont exhorté la Chine à ne pas fournir à la Russie des armes qui pourraient être utilisées dans le conflit ukrainien. En mai, la Chine a envoyé un émissaire en Ukraine et en Russie dans le but de négocier des pourparlers pour mettre fin à la guerre.

The Associated Press