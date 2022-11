Un diplomate russe affirme que l’échange de prisonniers avec les États-Unis reste possible

MOSCOU (AP) – La Russie et les États-Unis ont été à plusieurs reprises sur le point de s’entendre sur un échange de prisonniers, a déclaré mardi un haut diplomate russe, ajoutant qu’un accord était toujours possible avant la fin de l’année.

L’administration Biden tente depuis des mois de négocier la libération de la star de la WNBA Brittney Griner et d’un autre Américain emprisonné en Russie, le responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan, Paul Whelan, notamment par le biais d’un éventuel échange de prisonniers avec Moscou.

Interrogé par des journalistes sur la possibilité d’un échange avant la fin de l’année, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a répondu : “Il y a toujours une chance”.

“Malheureusement, il y a eu quelques occasions où il semblait qu’une décision en sa faveur était sur le point d’être prise, mais cela ne s’est jamais produit”, a déclaré Ryabkov sans donner plus de détails.

Il a ajouté que le ministère russe des Affaires étrangères n’était actuellement engagé dans aucun dialogue sur le sujet avec les États-Unis, “nous ne ressentons donc pas une dynamique complète”.

Ryabkov a noté qu’un échange de prisonniers “enverrait sans aucun doute un signal positif que tout n’est pas si totalement désespéré dans les relations russo-américaines”. “Un tel signal serait approprié, si nous pouvions le résoudre”, a-t-il ajouté.

Le diplomate russe a réitéré l’appel de Moscou aux États-Unis pour qu’ils discutent discrètement de la question et s’abstiennent de faire des déclarations publiques. Il a déploré que “Washington ait abusé de la” diplomatie du haut-parleur “au lieu d’une diplomatie discrète, ce qui ne nous a pas aidés à faire des affaires.”

Plus tôt ce mois-ci, Griner a commencé à purger une peine de neuf ans pour possession de drogue dans une colonie pénitentiaire russe en Mordovie, à environ 350 kilomètres (210 miles) à l’est de Moscou, après qu’un tribunal russe eut rejeté son appel de sa condamnation en août.

Le centre all-star avec Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillé d’or olympique a été arrêté en février lorsque des agents des douanes ont déclaré avoir trouvé des bidons de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou.

Lors de son procès, Griner a admis avoir les bidons dans ses bagages, mais a témoigné qu’elle les avait emballés par inadvertance dans sa hâte de prendre son vol et qu’elle n’avait aucune intention criminelle. Son équipe de défense a présenté des déclarations écrites disant qu’on lui avait prescrit du cannabis pour traiter la douleur chronique.

Whelan purge une peine de 16 ans en Russie après avoir été reconnu coupable d’espionnage qu’il a nié.

L’Associated Press et d’autres organes de presse ont rapporté que Washington avait proposé d’échanger Griner et Whelan contre Viktor Bout, un marchand d’armes russe qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis et qui a déjà été surnommé le « marchand de la mort ».

The Associated Press