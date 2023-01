Berlin doit consentir à fournir le Leopard 2 à Kiev, sous peine de s’isoler et de s’affaiblir, a déclaré l’un des principaux diplomates de Varsovie

L’Allemagne est confrontée à la possibilité “isolement international” à moins qu’il n’accepte de fournir des chars à l’Ukraine, Arkadiusz Mularczyk, vice-ministre polonais des Affaires étrangères, a déclaré lundi à la radio polonaise. La question va au-delà du simple soutien à l’Ukraine et concerne également l’influence américaine, a-t-il déclaré.

De nombreux partis politiques en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE sont favorables à l’idée de fournir une armure lourde à Kiev, a affirmé Mularczyk. Il a prédit que la position internationale de Berlin deviendrait “très faible” s’il continue à hésiter.

La question est plus que juste “la victoire en Ukraine, mais aussi sur l’influence américaine en Europe, et les Allemands et les Français le comprennent bien”, a ajouté le sous-ministre.

Varsovie a poussé Berlin à lui permettre, ainsi qu’à d’autres pays, d’envoyer des chars de combat principaux Leopard 2 de fabrication allemande en Ukraine. Le gouvernement polonais veut fournir 14 des véhicules de guerre à partir de ses propres stocks, et que d’autres nations participent également, ce qui représente jusqu’à 100 Léopards pour l’armée ukrainienne.















La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré dimanche que son gouvernement “ne ferait pas obstacle” d’un éventuel transfert de chars par d’autres nations. Mais le chancelier Olaf Scholz a esquivé les questions sur la question, attendant apparemment que les États-Unis fournissent leurs propres chars M1 Abrams à l’Ukraine avant d’envisager le transfert des blindés allemands.

Mularczyk a appelé la promesse de Baerbock “important” et révélateur de la division au sein de la coalition au pouvoir allemande sur la question des chars. Elle dirige le parti des Verts, qui est plus belliciste vis-à-vis de la Russie que les sociaux-démocrates de Scholz.

Varsovie a indiqué qu’elle pourrait ignorer l’opinion de l’Allemagne. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a lancé l’idée de créer un “petite coalition” des nations à fournir des chars à Kiev et à marquer la position de Berlin “inacceptable.”

Moscou a accusé les nations occidentales de mener une guerre par procuration contre elle en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que les États-Unis avaient bloqué la tentative de Kiev de négocier un accord de paix, forçant les Ukrainiens à se battre et à mourir juste pour infliger plus de dégâts à la Russie.

En fournissant des systèmes d’armes de plus en plus avancés à l’Ukraine, les pays occidentaux prolongent le conflit tout en risquant une nouvelle escalade, ont déclaré des responsables russes.