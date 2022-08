Un diplomate norvégien partage une vieille vidéo d’une femme kazakhe jouant de la dombra au bord d’un lac rose

Des images d’une femme du Kazakhstan jouant de la dombra, un instrument de musique à cordes kazakh à long manche, sont devenues virales sur Internet. Le principal point culminant du clip viral est le choix de l’emplacement de la femme pour afficher ses prouesses musicales. Le jeune qui n’aurait que 23 ans a joué des airs mélodieux sur la dombra avec en toile de fond un lac populaire au Kazakhstan qui devient rose toutes les quelques années. On pense que la présence d’un type particulier d’algues est ce qui donne au lac Köbeituz sa teinte rose.

La vidéo virale commence avec la femme assise relaxante sur une chaise placée juste au-dessus de la rive du lac. Elle joue une musique harmonieuse alors que la caméra continue de la capturer. Ce qui est plus intrigant dans le clip viral, c’est le choix du costume de la femme. Plutôt que de choisir quelque chose de décontracté, elle a choisi de porter un costume traditionnel kazakh. L’ensemble aux teintes bleues est accentué par un travail séquentiel et des volants partout. Il est accompagné d’un chapeau assorti avec de grosses rayures sur les côtés et des détails en fourrure sur le dessus.

Non seulement elle joue un air harmonieux, mais la femme anonyme apprécie également la musique elle-même. La vidéo virale de la femme a été partagée par l’ancien diplomate norvégien Erik Solheim sur Twitter. Tout en partageant le clip, Solheim a écrit : « Un musicien de 23 ans joue dans le lac Köbeituz, un lac salé au Kazakhstan qui devient rose toutes les quelques années. Mode, nature, ambiance… magnifique.

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle a attiré l’attention d’un barrage d’utilisateurs de Twitter. En regardant le clip, un internaute a salué la créativité présentée dans le clip. “Monsieur! Jouer de la musique est un Acte Créatif ! Et Et Et dans la Créativité, Changement de Vie ! La beauté étant créative », a écrit l’utilisateur.

Une autre personne a souligné que « le monde regorge de beaux miracles ». Pendant ce temps, un de plus l’a appelé “Génial”. Jetez un œil à la réponse ci-dessous :

Selon un rapport de l’Indian Express, la vidéo virale a apparemment été capturée il y a deux ans et a été partagée par Marzhan Kapsamat via les réseaux sociaux. Les images refaites qui font maintenant le tour d’Internet ont recueilli plus de 2,1 millions de vues et plus de 317 likes sur la plateforme de micro-blogging.

