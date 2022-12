Un diplomate norvégien partage une vidéo sur la fabrication des nouilles traditionnelles du Shaanxi en Chine

Les débats culinaires sont toujours intéressants à suivre. Se demander d’où vient votre mets préféré est amusant à trouver. L’invention des nouilles est l’un de ces débats sur les plats chauds. Les historiens se demandent si les Italiens ont inventé les nouilles et les ont apportées en Chine ou si c’était l’inverse. Dans un clip partagé par le diplomate norvégien et ancien homme politique, Erik Solheim, Internet a été témoin de la fabrication des nouilles traditionnelles du Shaanxi. Ceux-ci sont originaires de la dynastie Tang et ont l’air absolument succulents. Avec toutes les préparations nécessaires à sa fabrication, le produit final doit avoir un goût aussi merveilleux qu’il en a l’air. Découvrez le clip ici: un goût aussi merveilleux qu’il en a l’air. Découvrez le clip ici:

Les historiens se demandent si les Italiens ont inventé les nouilles et les ont apportées en Chine. Ou c’était l’inverse ? Des nouilles traditionnelles à Shaanxi, en Chine. Originaire de la dynastie Tang.😋😋😋@VoyageEnChine pic.twitter.com/LdqsDwlDjZ – Erik Solheim (@ErikSolheim) 4 décembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux ont pris part au débat et ont mentionné qu’ils n’avaient jamais entendu parler de l’Italie apportant des nouilles en Chine. Un utilisateur a mentionné que sous la dynastie Tang, il y avait beaucoup de communication entre la nourriture et l’Asie centrale. C’est pourquoi les aliments étaient influencés les uns par les autres. “Je ne sais pas s’il y a un historien qui prétend que les Italiens ont apporté des nouilles en Chine. Le débat semble généralement porter sur la question de savoir si les nouilles sont passées de la Chine à l’Italie, ou si les Italiens les avaient seuls ou d’autres pays méditerranéens », a écrit un utilisateur de Twitter.

Je ne sais pas s’il y a des historiens qui soutiennent que les Italiens ont apporté des nouilles en Chine. Le débat semble généralement porter sur la question de savoir si les nouilles sont passées de la Chine à l’Italie, ou si les Italiens les avaient seuls ou d’autres pays méditerranéens – rgmiami (@rgmiami2) 4 décembre 2022

Un autre tweet disait : « Prenez note que les Chinois n’ont pas que des nouilles de blé. Ils ont aussi des nouilles de riz, des nouilles luosifen, des nouilles aux œufs, etc. Il y a aussi une ancienne relique trouvée dans l’une des tombes qui a une ancienne nouille. Il était exposé dans un musée chinois.

Prenez note que les chinois n’ont pas que des nouilles de blé. c’est aussi des nouilles de riz, des nouilles lusifen, des nouilles aux œufs, etc. Il y a aussi une ancienne relique trouvée dans l’une des tombes qui a une ancienne nouille. Il était exposé dans l’un des musées de la Chine – Bambam Tan (@ BambamTan3) 5 décembre 2022

“Je suis à peu près certain que c’était l’inverse ou indépendant”, a écrit un troisième utilisateur.

Je suis à peu près certain que c’était l’inverse ou indépendant.— Sabeesh (@sabeeshvk) 4 décembre 2022

Dans le Journal of Ethnic Food, une étude publiée mentionne que les nouilles chinoises sont originaires de la dynastie Han, qui a duré de 206 avant JC à 220 après JC. Elle mentionne que les nouilles sont également le reflet des traditions et coutumes culturelles de la Chine. Les nouilles en Chine peuvent être classées en milliers de variétés en fonction de leur forme, de la sauce d’assaisonnement, de l’artisanat de cuisine, etc.

