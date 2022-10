Un diplomate norvégien partage la vue d’un drone sur la vallée de Spiti et c’est magique

Au fil des ans, le paysage froid et aride de la vallée de Spiti dans l’Himachal Pradesh est devenu l’une des destinations les plus célèbres de l’Inde. Vendredi, l’ancien diplomate norvégien Erik Solheim a partagé sur Twitter une série de photos prises depuis un drone. Les clichés montrent la texture des montagnes envoûtante. Le diplomate a comparé les photos avec le terrain de mars. La prise de vue aérienne montre également une belle rivière Spiti qui coule dans la vallée.

« Un tour sur Mars. Spiti Himachal Pradesh. Incredible India », a-t-il légendé le tweet.

Une balade sur Mars.

Spiti Himachal Pradesh.

Incroyable Inde 🇮🇳.@GoHimachal_ pic.twitter.com/t6JjvvXPM9 – Erik Solheim (@ErikSolheim) 29 septembre 2022

De nombreux utilisateurs de Twitter ont partagé des photos de leur aventure dans la vallée du Spiti.

J’y étais en 2016. pic.twitter.com/Omr6obbVrc — Naveen Kumara (@TheNaveenKumara) 29 septembre 2022

J’ai été visiter l’année dernière. un si bel endroit. pic.twitter.com/nc0sMuxIGy – meen saab (@SaabMeen) 29 septembre 2022

L’un des utilisateurs a commenté: “Incroyablement beau… Himachal est la propre princesse de Dieu.”

Incroyablement beau…. Himachal est la princesse de Dieu — SÉBASTIEN (@kmsebastians) 30 septembre 2022

Une autre personne a dit : « Oui, peint par le plus grand peintre ; la nature.”

Oui, peint par le plus grand peintre ; la nature – Prabhat Mishra (@thequic_silver) 29 septembre 2022

Même la page officielle d’Incredible India a retweeté le message et a déclaré: «Merci Erik Solhiem d’avoir partagé de tels clichés à couper le souffle de Spiti, Himachal Pradesh. La vue spectaculaire sur l’Himalaya brun bordant la rivière rapide Spiti est en effet un spectacle à chérir pour toujours!”

Merci @ErikSolheim pour partager ces clichés à couper le souffle de Spiti, Himachal Pradesh. La vue spectaculaire sur l’Himalaya brun bordant la rivière rapide Spiti est en effet un spectacle à chérir pour toujours ! #DekhoApnaDesh https://t.co/KegTfl0Osd — Incroyable! ndia (@incredibleindia) 29 septembre 2022

Ce n’est pas la première fois que le diplomate étranger quitte Internet émerveillé en partageant les joyaux cachés de l’Inde. Plus tôt, il a partagé une vue de drone de paysages vierges d’Udipi, Karnataka. Il a également partagé qu’il s’agissait de son itinéraire cyclable préféré. L’image montrait une route flanquée d’une plage d’un côté et de l’eau de l’autre. Le sable doré embrassant les vagues turquoises était un spectacle à voir et a laissé les internautes impressionnés.

La plus belle piste cyclable du monde 🚴‍♀️ ?

Udupi, Karnataka, Inde 🇮🇳. pic.twitter.com/BNU5fVdMlA – Erik Solheim (@ErikSolheim) 17 mai 2022

Internet est souvent servi avec la belle sérénité que Mère Nature a à offrir. Plus tôt, une vidéo similaire a fait surface en ligne qui a fasciné les utilisateurs des médias sociaux était une vue aérienne d’un lac du ciel du propre pays de Dieu, le Kerala en Inde. Le clip viral a capturé la vue à 360 degrés des fleurs de lotus en fleurs tandis qu’un homme a été vu en train de ramer un bateau traditionnel dans le lac.

