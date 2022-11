Un diplomate norvégien partage la beauté de la cascade Dudhsagar de Goa

Vous souvenez-vous de la scène emblématique de Dudhsagar du Chennai Express à succès de Bollywood en 2013 ? Diplomate norvégien et ancien homme politique, Erik Solheim a partagé sa beauté sur son compte Twitter officiel. L’ancien ministre du Climat et de l’Environnement de la Norvège partage souvent un aperçu des plus belles destinations touristiques de l’Inde et cette fois c’est au tour de Goa. Le clip est une vue aérienne de la cascade qui peut en effet être appréciée si l’on prend un train pour Goa. Au fur et à mesure que la vidéo effectue un zoom arrière, on peut être témoin de sa véritable magnificence. Dans son tweet, Erik a écrit : « Incredible India ! Au plus profond du sanctuaire de faune de Bhagwan Mahavir, à cheval sur la frontière Goa-Karnataka, la rivière Mandovi se précipite d’une falaise sous la forme de la cascade Dudhsagar, qui signifie «océan de lait».

Vérifiez le ici:

Incroyable Inde 🇮🇳 !

Au plus profond du sanctuaire de faune de Bhagwan Mahavir, à cheval sur la frontière Goa-Karnataka, la rivière Mandovi se précipite d’une falaise sous la forme de la cascade Dudhsagar, qui signifie «océan de lait». pic.twitter.com/H7jYtW3P2T – Erik Solheim (@ErikSolheim) 13 novembre 2022

Plusieurs utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur enthousiasme en voyant le tweet du diplomate sur l’un des joyaux précieux de l’Inde. Ils ont appelé les chutes de Dudhsagar magnifiques. Un utilisateur de Twitter a écrit : “Erik, je suis né ici à 70 kilomètres des chutes, cette zone se situe entre Goa et la frontière du Karnataka.”

Erik Je suis né ici à 70 km des chutes, cette zone se situe entre Goa et la frontière du Karnataka — Nirmal Ganguly (@NirmalGanguly) 13 novembre 2022

“Erik Solheim Ji, très reconnaissant pour votre amour envers l’Inde”, a lu un autre commentaire.

@ErikSolheim Ji très reconnaissant pour votre amour envers Bharath, भरत के प्रति आपके प्यार के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद .. !! 🙏🏻🙏🏻 – Sharan SK (@SharanKambar) 13 novembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: “Scène vraiment incroyable.”

Scène vraiment incroyable… – Arjun (@ac270270) 13 novembre 2022

Dudhsagar Falls se traduit littéralement par “mer de lait”. C’est à cause de sa couleur blanc laiteux que les chutes ont reçu son nom. Les chutes sont l’une des plus hautes chutes d’eau de l’Inde et se trouvent un peu plus à l’intérieur des terres, à environ 60 kilomètres de Panaji, à la frontière Goa – Karnataka. C’est un lieu touristique populaire dans le sud de Goa, à seulement 2 kilomètres de la gare Sonalium. De nombreux touristes s’y rendent pour assister à son charme. On peut se perdre dans la beauté des chutes du parc national de Mollem ou du sanctuaire de Bhagwan Mahaveer.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici