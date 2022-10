Un diplomate norvégien partage des images de drones à couper le souffle du « plus haut » temple de Shiva dans l’Himalaya

Un autre jour, une autre vidéo de drone. Les clips fascinants sont un régal pour les yeux endoloris. Cette fois, l’ancien diplomate norvégien Erik Solheim a diffusé des images de drone du plus haut temple de Shiva de l’Himalaya. Le clip désormais viral montre le temple situé dans les montagnes recouvert d’un manteau de neige blanche. La vue à 360 degrés du temple est saisissante.

La chanson enchanteresse Namo Namo du film Kedarnath est judicieusement ajoutée à la vidéo, ce qui la rend plus authentique. “Inde incroyable! Le Mahadev Mandir le plus haut du monde… on pense qu’il a 5000 ans ! Uttarakhand », le diplomate étranger a légendé la vidéo.

Incroyable Inde 🇮🇳 !

Le Mahadev Mandir le plus haut du monde, qui aurait 5000 ans !

Uttarakhand pic.twitter.com/GwWfxoHrra – Erik Solheim (@ErikSolheim) 2 octobre 2022

Mais l’oeil d’aigle Twitterati a une réaction mitigée à la publication. Certains ont salué la beauté du pays et certains ont souligné un fait dans la légende. Les utilisateurs se sont également inquiétés du fait qu’Erik ait mentionné que le temple avait 5 000 ans dans la légende, ce qui est factuellement faux.

L’un des utilisateurs a déclaré: “Pas question que cela date de 5 000 ans. Même les plus fervents des nationalistes indiens ne prétendraient pas cela.

Pas question que ce soit vieux de 5000 ans. 😂 Même les plus fervents des nationalistes indiens ne le prétendraient pas. https://t.co/FS1ucCtQEL — Sā́mapriyaḣ 𐨯𐨌𐨨𐨤𐨿𐨪𐨁𐨩𐨏 𑀲𑀸𑀫𑀧𑁆𑀭𑀺𑀬𑀂 (@avzaagzonunaada) 2 octobre 2022

Une autre personne a déclaré: «Ce n’est pas le plus haut et la structure du temple n’a certainement pas 5000 ans. C’est un beau temple en soi; et n’a pas besoin de ces adjectifs incorrects.

Un autre utilisateur a ajouté : « Ça ne peut pas être si vieux. Le temple actuel a été construit vers le 8ème siècle après JC à l’époque d’Adi Shankaracharya. Toute preuve archéologique antérieure serait difficile en raison du terrain sujet aux inondations et aux avalanches.

Ça ne peut pas être si vieux. Le temple actuel a été construit vers le 8ème siècle après JC à l’époque d’Adi Shankaracharya. Toute preuve archéologique antérieure serait difficile en raison du terrain sujet aux inondations et aux avalances — Beekay (@krosin) 2 octobre 2022

Mais ce temple d’Uttarakhand a-t-il 5 000 ans ? Lisez la suite pour savoir ce que le site officiel du gouvernement a mentionné. Tungnath est le temple shiva le plus haut du monde situé à une altitude de 3 680 mètres (12 073 pieds) dans la chaîne de montagnes de Tunganath dans le district de Rudraprayag, Uttarakhand. On pense qu’il a plus de 3000 ans et c’est le troisième (Tritiya Kedar) du PanchKedar.

