Un diplomate japonais détenu à Vladivokstok en Russie est libéré

TOKYO – Un diplomate japonais détenu à Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe, accusé d’avoir obtenu des informations classifiées, a été libéré et quittera le pays d’ici mercredi par souci pour sa sécurité, ont déclaré mardi des responsables japonais, au milieu de la détérioration des relations entre les voisins de au lendemain de l’invasion russe de l’Ukraine.

Le responsable, identifié par l’agence de presse russe Tass sous le nom de Tatsunori Motoki, a été déclaré persona non grata et a reçu 48 heures pour partir, a rapporté Tass lundi.

Citant le Service fédéral de sécurité russe, Tass a déclaré que le diplomate était accusé d’avoir payé pour des informations classifiées “sur les aspects actuels de la coopération de la Russie avec un pays d’Asie-Pacifique” et l’impact des sanctions occidentales.

Les responsables japonais ont déclaré que le diplomate ne s’était pas livré à des activités illégales et ont condamné les responsables russes pour avoir détenu le consul pour interrogatoire, qualifiant cela de violation de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Takeo Mori, vice-ministre japonais des Affaires étrangères, a convoqué Mikhail Galuzin, ambassadeur de Russie au Japon, pour condamner fermement l’action et demander des excuses officielles.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a déclaré mardi lors d’un point de presse que les Russes avaient procédé à un “interrogatoire coercitif” qui incluait les yeux bandés et la contrainte physique, et l’a qualifié d'”extrêmement regrettable et inacceptable”. Il n’y a aucun problème avec la santé du diplomate, ont déclaré des responsables.