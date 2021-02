Un diplomate iranien a été reconnu coupable d’avoir planifié une attaque déjouée contre des opposants à Téhéran en France en 2018.

Assadollah Assadi a été reconnu coupable par un tribunal belge de « tentative de meurtre à caractère terroriste » et de « participation aux activités d’un groupe terroriste ».

Le tribunal d’Anvers a imposé la peine maximale de 20 ans de prison, comme demandé par les procureurs. Assadi avait nié les accusations et était absent pour le jugement.

Trois complices belges d’origine iranienne ont également été condamnés à entre 15 et 18 ans de prison, ainsi que la déchéance de leur nationalité belge.

L’affaire a intensifié les tensions diplomatiques entre Téhéran et plusieurs pays européens, dont la France.

Le régime iranien avait déclaré avant le procès que les poursuites judiciaires n’étaient « pas légitimes » parce qu’Assadollah Assadi avait revendiqué l’immunité diplomatique.

Au cours du procès, les avocats des cibles visées de l’attaque ont affirmé, sans apporter de preuve, que le diplomate travaillait sur ordre direct des plus hautes autorités iraniennes. Téhéran a nié ces allégations.

Mais dans sa décision, le tribunal belge a conclu que les quatre suspects étaient membres d’une cellule opérant pour les services de renseignement iraniens et avaient collecté des informations pour identifier les opposants à une attaque.

La cible de l’attentat à la bombe était un grand rassemblement annuel du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), qui comprenait des membres de l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (MEK).

Le 30 juin 2018, des policiers belges ont été mis en garde contre un possible attentat à la bombe lors de la réunion annuelle de l’OMPI dans un parc d’exposition de la ville française de Villepinte.

Le même jour, un couple belgo-iranien vivant à Anvers a été arrêté près de Bruxelles, voyageant avec plus de 500 grammes d’explosif TATP et un détonateur dans leur voiture.

L’unité belge de neutralisation des bombes a déclaré que l’appareil avait été fabriqué de manière professionnelle et aurait pu provoquer une explosion importante lors de l’événement au nord de Paris.

Parmi les 25 000 invités au rassemblement figuraient Newt Gingrich, ancien président conservateur de la Chambre des représentants des États-Unis; et l’ancienne candidate présidentielle colombienne Ingrid Betancourt.

Assadi, un diplomate basé à Vienne, a été arrêté le lendemain en Allemagne et transféré en Belgique. Le tribunal a déclaré que le fonctionnaire était en vacances au moment de son arrestation et n’avait pas droit à l’immunité.

Les procureurs ont déclaré qu’il était le « commandant opérationnel » de l’attaque prévue et qu’il avait amené les explosifs en Autriche sur un vol commercial depuis l’Iran et les avait livrés au couple au Luxembourg.

Nasimeh Naami a été identifiée comme ayant une personnalité « manipulatrice » et a été condamnée à 18 ans de prison et son partenaire Amir Saadouni à 15 ans.

Le quatrième accusé, un poète dissident, a été présenté par les procureurs comme un agent des renseignements iraniens agissant depuis la Belgique et a été condamné à 17 ans de prison.

Le chef de l’OMPI, Maryam Radjavi, a salué la décision de la Cour et a dénoncé l’attaque planifiée comme « terrorisme d’État ».

« Le moment est venu pour l’Union européenne d’agir », a déclaré Radjavi, exhortant les pays de l’UE à rappeler leurs ambassadeurs de Téhéran à la suite de la décision.

Le CNRI a été fondé dans les années 1960 et prétend être le mouvement d’opposition le plus important et le plus structuré parmi les groupes d’opposition iraniens en exil.

Jusqu’à il y a plusieurs années, elle avait été classée comme organisation terroriste par l’UE et les États-Unis mais avait été retirée de la liste après avoir dénoncé la violence.