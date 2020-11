Un diplomate iranien accusé d’avoir comploté pour bombarder des dissidents est jugé en Belgique

BRUXELLES – La bombe a été remise dans un Pizza Hut au Luxembourg. L’intention, selon les procureurs, était de faire sauter un rassemblement en France d’un groupe d’opposition de premier plan au gouvernement iranien.

Un diplomate iranien basé à Vienne et trois autres Iraniens ont été jugés vendredi à Anvers, en Belgique, pour le complot présumé, qui, selon les autorités belges et françaises, a été organisé par les services de renseignement iraniens et qui leur a été averti par le Mossad, l’Israélien. agence de renseignement.

Les procureurs ont accusé le diplomate iranien, Assadollah Assadi, 48 ans, d’avoir amené la bombe, un peu plus d’une livre d’explosifs TATP et un détonateur, à Vienne depuis l’Iran dans ses bagages sur un vol d’Austrian Airlines. Il l’a ensuite conduit au Luxembourg dans une voiture de location et l’a remis à un couple irano-belge le 30 juin 2018, dans la Pizza Hut, selon les procureurs.

Le couple, Amir Saadouni, 40 ans, et sa femme, Nassimeh Naami, 36 ans, avaient obtenu l’asile politique et plus tard la citoyenneté belge. Ils ont été arrêtés deux jours plus tard alors qu’ils se rendaient à Paris depuis Anvers le jour du rassemblement. M. Assadi a été arrêté dans une station-service en Allemagne, où il n’avait pas d’immunité diplomatique, alors qu’il rentrait à Vienne.