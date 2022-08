Un diplomate impliqué dans une altercation policière à Gatineau était en conflit avec le propriétaire

Le diplomate sénégalais impliqué dans une intervention prétendument violente du Service de police de Gatineau, jugée par la suite “totalement inacceptable” par Affaires mondiales Canada, a été impliqué dans un litige de location à la veille de l’incident de la semaine dernière.

Dans une décision de juin 2022 du tribunal provincial du logement du Québec, le diplomate a été condamné à payer plus de 45 000 $, plus les intérêts, à un propriétaire qui affirmait que sa maison dans le secteur Aylmer de Gatineau avait été endommagée pendant le séjour du diplomate là-bas.

Les informations de la base de données du Tribunal obtenues par Radio-Canada indiquent également qu’un « avis d’exécution » a été déposé dans l’affaire le 29 juillet, suivi d’un avis « d’entrer dans un lieu » le 2 août — le jour même où l’altercation a eu lieu entre la police de Gatineau officiers et le diplomate de l’ambassade du Sénégal, qui travaillait à domicile.

La semaine dernière, Le gouvernement sénégalais a publié une déclaration alléguant que « la police canadienne a exercé une violence physique et morale humiliante sur la diplomate devant témoins et en présence de ses enfants mineurs ».

Jointe par CBC News à l’ambassade d’Ottawa lundi, l’ambassadrice du Sénégal à Ottawa, Viviane Laure Elisabeth Bampassi, a refusé de commenter l’incident alors qu’une enquête est en cours.

Dans sa propre version des événements , le Service de police de Gatineau a déclaré que des agents accompagnaient un huissier exécutant une ordonnance. La police a arrêté une personne agressive après qu’un officier ait reçu un coup de poing, et un deuxième officier a été mordu alors que la personne résistait à son arrestation, selon ce récit.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec a annoncé que le chien de garde de la police de la province enquêtait sur les actions des agents et qu’une plainte à la police contre la personne arrêtée avait été abandonnée “en raison de l’immunité diplomatique applicable”.

L’incident a impliqué le premier conseiller de l’ambassade du Sénégal à Ottawa, a ajouté le ministère.

La liste des personnes du Sénégal accréditées auprès d’Affaires mondiales Canada ne comprend qu’une seule première conseillère. Cette même personne est nommée dans la décision du tribunal et dans un dossier ultérieur indiquant la visite du 2 août.

CBC News ne la nomme pas car elle n’a pas été en mesure de la joindre pour répondre aux allégations.

Le propriétaire a cité des problèmes d’eau et de moisissure

On ne sait toujours pas ce qui s’est passé d’autre dans les deux mois entre la décision du tribunal provincial des loyers d’imposer une amende à la diplomate et la visite de l’huissier à son domicile mardi dernier – ou ce que l’huissier faisait exactement à la maison la semaine dernière.

Mais dans une décision du 2 juin, un juge administratif du tribunal a décrit le litige de location entre la diplomate et son propriétaire, à la suite d’une audience du 26 avril à laquelle le diplomate n’aurait pas assisté.

Selon la décision, le diplomate a loué la maison de novembre 2018 à octobre 2020.

À l’été 2019, le propriétaire a trouvé le sol du sous-sol trempé et de la moisissure sur les murs et a appris d’autres problèmes non précisés plus tard cette année-là, lorsque l’épouse du diplomate aurait refusé de laisser le propriétaire inspecter les chambres et a appelé la police, selon la décision.

“Le propriétaire [left] les locaux pour éviter que la situation ne dégénère », écrit le juge administratif.

Le propriétaire s’est finalement vu accorder des dommages-intérêts, y compris les frais de remplacement des meubles, les travaux de réparation de la maison et de ménage ainsi que des « dommages moraux ».

“Le propriétaire a convaincu le tribunal que tous les aléas vécus avec le locataire dépassent les aléas prévisibles et les conditions normales de possession d’un immeuble à des fins locatives”, selon la décision.

4 enquêteurs de surveillance affectés

Dans son communiqué sur l’altercation de la semaine dernière, le Service de police de Gatineau a déclaré que la personne qui aurait commis des voies de fait contre un policier a été «amenée au sol pour être maîtrisée [and] a été détenu à l’arrière du véhicule de patrouille sous la surveillance d’une policière jusqu’à ce que l’huissier exécute son ordre et que la situation revienne au calme.”

Le gouvernement sénégalais a qualifié l’intervention de la police d'”acte raciste et barbare” et de violation de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Dans une déclaration au cours du week-end, Affaires mondiales Canada s’est dit “extrêmement préoccupé” par le traitement présumé du diplomate, qualifiant l’incident de “tout simplement inacceptable”.

Lundi, le chien de garde des forces de l’ordre du Québec, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI)a confirmé avoir affecté quatre enquêteurs à l’affaire.

Aucune de ces personnes n’est un ancien agent du Service de police de Gatineau, a déclaré un porte-parole.

“L’objectif de l’enquête est de déterminer la séquence exacte des événements avec le plus de précision possible”, a déclaré le porte-parole.

“A l’issue de l’enquête, le dossier sera transféré à la directeur des poursuites criminelles et pénales, dont le rôle et la prérogative sont de déterminer si des accusations doivent être portées contre les agents impliqués. »