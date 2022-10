Un diplomate français appelle l’énergie nucléaire la clé de “l’indépendance” de la Russie et défend les critiques du soutien à l’Ukraine

L’ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne, a défendu à la fois le soutien de la France à l’Ukraine contre l’invasion russe et les critiques contre le Conseil de sécurité de l’ONU, déclarant à Fox News Digital que l’organisation avait fait preuve d'”acier” et de “confiance”.

“Je pense que les dernières semaines ont montré plus d’acier, plus de confiance non seulement dans nos démocraties occidentales, mais aussi dans les grands pays du Sud comme l’Inde et même la Chine dans les déclarations sur les conséquences de la guerre”, a déclaré Etienne lors d’un entretien exclusif avec Fox News numérique.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a fait l’objet de critiques importantes car la Russie, en tant que membre permanent du conseil avec droit de veto sur toutes les mesures, a systématiquement bloqué toute tentative de condamnation de l’invasion russe ou d’appels à un cessez-le-feu ou à des couloirs humanitaires.

La France a assumé le rôle de président du Conseil de sécurité pour le mois de septembre, période au cours de laquelle le conflit a connu une escalade particulière lorsque Poutine a annoncé l’annexion de quatre régions contestées en Ukraine. L’ambassadeur de France à l’ONU, Nicolas de Rivière, a déclaré au début de son mandat de président du Conseil que le conflit ukrainien serait “au cœur” des réflexions du Conseil de sécurité.

Etienne, qui était auparavant conseiller du président français Emmanuel Macron, a déclaré qu’il était essentiel que les alliés de l’Ukraine maintiennent la pression sur la Russie, même si les sanctions décrétées en réponse à l’invasion continuent de rebondir sur le reste du monde.

“Nous devons vraiment créer de plus en plus de pression et aussi, bien sûr, prendre soin des problèmes créés par cette guerre pour tous les pays, par exemple, la sécurité alimentaire, l’énergie”, a déclaré Etienne.

Il a rejeté les critiques selon lesquelles la France n’a pas fait assez pour soutenir l’Ukraine contre la Russie, soulignant l’aide humanitaire et affirmant que la France a dirigé l’initiative de l’Union européenne visant à fournir à l’Ukraine des armes et une formation.

“Je pense que nous avons fait, et nous continuons à faire beaucoup, non seulement en tant que président de l’Union pour accueillir les réfugiés, pour décider avec nos collègues de l’UE, pour accueillir les réfugiés avec un soutien humanitaire et économique mais aussi dans le domaine militaire “, a-t-il dit, notant que pendant que la France siégeait à la présidence de l’Union européenne, elle approuvait “les budgets de l’Union européenne” pour approvisionner l’Ukraine en armes.

“C’est une première dans l’histoire”, a-t-il insisté. “Cela a été décidé sous notre présidence… mais aussi par un accord militaire bilatéral direct, comme l’artillerie, qui est assez appréciée des Ukrainiens et qui soutient pas mal leurs efforts.”

Les nations occidentales espéraient paralyser l’économie russe et forcer le président russe Vladimir Poutine à se retirer du conflit. Cependant, Poutine a plutôt réduit les livraisons de gaz vers l’Europe, fermant finalement le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Allemagne ainsi que le gaz vers la Bulgarie et la Pologne. La fermeture, ainsi que d’autres facteurs, ont provoqué une flambée des prix de l’énergie et fait craindre une crise énergétique avant l’hiver.

Les nations européennes ont donc cherché des moyens d’assurer une plus grande indépendance vis-à-vis de la Russie, qui fournissait environ 29 % des importations de pétrole brut de l’Europe – éclipsant celle des États-Unis, qui est le deuxième fournisseur avec 9 %, selon les chiffres d’Eurostat.

Pour lutter contre cette forte baisse de l’approvisionnement, la Grèce et la Bulgarie ont élargi leur pipeline, tandis que le Danemark a activé le Baltic Pipeline – qui contribueront tous deux à fournir du pétrole et du gaz aux Balkans et à faciliter l’emprise de la Russie sur la région.

La France estime que la poursuite de ses investissements dans l’énergie nucléaire joue un rôle essentiel pour aider à garantir l’indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

“Cet approvisionnement énergétique de la France a toujours eu un contenu très important venant du nucléaire”, a déclaré Etienne. “Pas seulement [do] nous avons notre production d’énergie nucléaire maintenant, mais aussi notre président a annoncé il y a déjà un an avant la guerre [the] nouvelle construction d’une nouvelle génération de centrales nucléaires.

“Ainsi, l’énergie nucléaire civile nucléaire sera et restera définitivement comme les énergies renouvelables est une partie très importante de notre approvisionnement”, a ajouté Etienne. “C’est bon pour notre indépendance, mais c’est aussi bon pour notre transition climatique.”

Même l’Allemagne a entrepris de revenir sur sa décision de fermer complètement toutes les centrales nucléaires d’ici la fin de 2022, en maintenant à la place deux de ses trois centrales restantes en activité pour aider à atténuer la crise énergétique croissante.

Etienne a également discuté des plans français pour aider à apaiser les inquiétudes concernant une pénurie alimentaire, alors que la Russie a bloqué ses exportations d’engrais et de céréales. La Russie et l’Ukraine produisent ensemble 29 % des exportations mondiales de céréales, ce qui leur vaut le surnom de « grenier à blé de l’Europe ».

“Le président Macron déjà de retour, je pense, en mars … a été le premier dirigeant occidental à proposer une coalition d’organisations internationales comme le Programme alimentaire mondial et l’alliance appelée Food and Alimentation Resilience Mission Farm pour aider les pays menacés par les conséquences sur leur approvisionnement alimentaire », explique Etienne. “Certainement, nous avons un plan, nous avons des propositions et nous agissons sur ce cadre.”