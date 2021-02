Le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov, à droite, et le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell – Service de presse du ministère russe des Affaires étrangères via AP

Vendredi, le plus haut diplomate de l’UE a appelé le bloc à se tourner vers la Russie pour combler son déficit d’approvisionnement en vaccins lors d’une visite humiliante à Moscou qui a suscité une vive réprimande de la part des États-Unis.

Josep Borell a été accusé d’avoir «blanchi» le régime de Vladimir Poutine après avoir échoué à libérer le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny après une visite controversée qui s’est terminée par l’expulsion de trois diplomates européens.

Les responsables de l’administration américaine pensaient que M. Borrell avait été «joué» par les Russes.

Ils ont considéré sa visite comme « maladroite » et inutile, et ont estimé qu’il aurait dû mieux se coordonner avec Washington, en particulier avec les relations UE-États-Unis qui avaient besoin d’être réparées et un front uni contre Moscou vital.

Dans la dernière bévue de l’UE, le chef des affaires étrangères a exhorté l’Autorité européenne des médicaments (EMA) indépendante à faire avancer l’autorisation du jab Spoutnik afin qu’elle puisse compenser le déficit d’approvisionnement du bloc.

La gaffe est intervenue après qu’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ait comparé vendredi le Brexit Grande-Bretagne à un «hors-bord» pour sécuriser les vaccins contre le coronavirus, tout en comparant l’UE, qui a négocié les approvisionnements en bloc, à un «pétrolier» plus lent.

Pour la première fois, elle a également pris publiquement la responsabilité personnelle d’avoir menacé d’imposer une frontière dure à l’île d’Irlande lors d’une dispute sur l’approvisionnement en vaccins vendredi dernier.

La Russie a expulsé trois diplomates des membres de l’UE, l’Allemagne, la Pologne et la Suède pour avoir observé les manifestations de janvier appelant à la libération de M. Navalny, que l’UE a exigées, après que M. Borrell a tenu une conférence de presse conjointe avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré que les expulsions prouvaient que le gouvernement russe «tournait le dos au droit international». La France a condamné cette décision tandis que l’Allemagne, la Pologne et la Suède ont déclaré qu’elles pouvaient riposter.

« Je prends la parole pour simplement féliciter la Russie pour ce succès, c’est une bonne nouvelle pour toute l’humanité car cela signifie que nous allons avoir plus d’outils pour faire face à la pandémie », a déclaré M. Borrell plus tôt à Moscou.

« Ce sera une bonne nouvelle car, comme vous le savez, nous sommes confrontés à une pénurie de vaccins et s’il y a un autre cours d’approvisionnement, c’est bienvenu », a-t-il déclaré aux journalistes après que M. Navalny a été emprisonné mardi pendant deux ans et huit mois pour fraude. .

Pendant ce temps, M. Navalny était de retour au tribunal pour diffamation d’un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, ce qui pourrait le voir emprisonné pendant deux ans supplémentaires.

Le chef des affaires étrangères de l’UE, qui a poursuivi la réunion malgré les réticences de certains États membres de l’UE, était sous pression pour au moins rencontrer M. Navalny.

Il y a des initiatives internationales pour imposer des sanctions à la Russie pour l’emprisonnement de M. Navalny, qui a eu lieu après qu’il ait survécu de peu à une tentative d’empoisonnement en août aux mains de responsables russes. Il a été arrêté à son retour d’Allemagne après s’être rétabli.

Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi que l’Amérique ne «se retournerait plus face aux actions agressives de la Russie» et ses responsables ont déclaré qu’ils prendraient des mesures contre M. Navalny.

Un ancien haut responsable américain de la sécurité nationale de Barack Obama, ayant des liens avec le département d’État de M. Biden, a déclaré au Daily Telegraph: « L’optique n’est pas bonne d’avoir le haut représentant de l’UE à Moscou car Navalny est dans une cage de verre.

« C’était gênant. Borrell n’aurait pas dû se rendre à Moscou sans avoir obtenu à l’avance une sorte de livrable substantiel, et pour autant que nous sachions, il n’y avait pas de livrable. […] On dirait que les Russes ont joué à Borrell.

Bob Seely, vice-président conservateur du groupe parlementaire multipartite sur la Russie, a déclaré: « Je ne sais pas si c’est un quid quo pro, mais je pense qu’il est étonnamment mal à l’aise pour un très haut dirigeant de l’UE Moscou, la semaine de l’un de ses plus grands concours de démonstration au cours des 15 dernières années.

« C’est bizarre, mais ce n’est pas juste non plus. Oui, l’UE a foiré sa politique en matière de vaccins, mais éjecter votre système de valeurs si rapidement par la fenêtre? C’est assez choquant. »

L’eurodéputée Sandra Kalniete, ancienne ministre des Affaires étrangères de Lettonie et commissaire de l’UE, a déclaré que M. Borrell avait «blanchi le régime de Poutine».

L’UE a déjà mis en place des sanctions contre Moscou pour l’attaque à l’arme chimique contre M. Navalny et l’annexion illégale de la Crimée à l’Ukraine.

L’embarras du diplomate espagnol a été aggravé lorsque M. Lavrov a accusé l’UE d’être un «partenaire peu fiable» pour envisager de nouvelles sanctions.

Il a suggéré que la chancelière allemande Angela Merkel mentait lorsqu’elle a accusé Vladimir Poutine d’être à l’origine de la tentative d’assassinat.

Un diplomate de l’UE a déclaré au Telegraph: «Ce fut une mauvaise journée pour l’UE. Malheureusement, ce n’était pas une bonne performance de M. Borrell. Il n’était pas préparé. M. Lavrov a joué selon ses propres règles et a obtenu tout ce qu’il voulait.

M. Borrell a déclaré qu’il avait dit à M. Lavrov de libérer M. Navalny et d’enquêter sur son empoisonnement en août. « Au cours des dernières années, nos relations ont été marquées par des différences fondamentales et un manque de confiance », a-t-il déclaré lors de la première visite en Russie d’un haut envoyé depuis 2017.

M. Lavrov a critiqué l’UE pour les violations présumées des droits de l’homme en Lettonie et a déclaré que Bruxelles et Moscou étaient unis dans leur critique du blocus américain de Cuba après que M. Borrell eut admis que le bloc était contre le blocus.

Mme Merkel a déclaré que l’Allemagne était prête à poursuivre les sanctions et a suggéré que Berlin riposterait à l’expulsion de son diplomate.

Elle a déclaré que c’était un « devoir diplomatique » de maintenir des canaux de communication ouverts avec Moscou lors d’une conférence de presse avec Emmanuel Macron, qui a également appelé à la poursuite du dialogue.

« En ce qui concerne l’affaire Navalny, je condamne avec la plus grande fermeté de bout en bout ce qui s’est passé », a déclaré vendredi M. Macron.

La Pologne a convoqué l’ambassadeur de Russie et a déclaré qu’elle prendrait «les mesures appropriées». La Suède a averti qu’elle se réservait le droit « de recevoir une réponse appropriée ».