Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Le Yucheng, a appelé jeudi Washington à prendre des mesures immédiates pour rétablir ses relations avec Pékin, tout en agressant l’administration Trump aujourd’hui disparue pour avoir poursuivi une politique chinoise qui s’est avérée être un « échec total ».

S’exprimant en anglais, Le a déclaré jeudi lors d’un panel organisé par le média d’État China Daily que la relation entre les deux superpuissances ne doit pas être définie par la «concurrence».

Il a également critiqué l’ancien président américain Donald Trump et la gestion par son administration de la pandémie de coronavirus, qui, selon lui, a entraîné le « pire revers de ces 40 dernières années » pour les relations entre les deux pays.

Obtenez les dernières informations et analyses de notre newsletter Global Impact sur les grandes histoires en provenance de Chine.

« Si l’administration Trump avait choisi la science et la coopération plutôt que les boucs émissaires et les jeux politiques, combien de vies auraient-elles pu être sauvées? » Dit Le.

« La politique chinoise malavisée au cours des quatre dernières années s’est avérée être un échec total. »

Le Yucheng, montré en juillet 2020, a déclaré jeudi que la réponse de l’ancien président américain Donald Trump à la pandémie avait contribué au « pire revers de ces 40 dernières années » dans les relations américano-chinoises. Photo: Document alt = Le Yucheng, montré en juillet 2020, a déclaré jeudi que la réponse de l’ancien président américain Donald Trump à la pandémie avait contribué au « pire revers de ces 40 dernières années » dans les relations américano-chinoises. Photo: Document

Les commentaires du haut diplomate étaient les plus longs et les plus francs à ce jour d’un haut responsable chinois à propos de Trump et de son administration, maintenant qu’ils ont été remplacés par Joe Biden et sa nouvelle administration.

Le a déclaré qu’il avait été « impressionné » par l’appel du président Biden à l’unité lors de son discours d’investiture, ajoutant que ce même esprit devrait faire avancer les relations américano-chinoises.

Le a généralement été une voix modérée parmi le corps diplomatique de Pékin. Il a été le premier à faire une ouverture aux États-Unis après l’élection présidentielle controversée de 2020, soulignant les opportunités de coopération, et a écrit de longs commentaires dans les médias d’État appelant à un dialogue de sécurité entre les États-Unis et la Chine pour empêcher les relations entre les pays de se dégrader. de contrôle.

L’histoire continue

Jeudi, Le a déclaré que les États-Unis et la Chine pourraient utiliser Covid-19 et le changement climatique comme « domaines prioritaires » de coopération, faisant écho aux aspects de la stratégie chinoise déclarée de Biden, qui, selon les observateurs, sera plus équilibrée, sinon moins agressive, que celle de Trump.

« La seule chose que la Chine demande aux États-Unis … est de quitter cette obsession de diviser et de changer la Chine », a déclaré Le, en maintenant la position de Pékin selon laquelle la condamnation internationale menée par les États-Unis contre les violations des droits de l’homme au Xinjiang et à Hong Kong est motivée par un agenda pour soutenir les causes séparatistes dans ces territoires.

Le a rappelé que les relations américano-chinoises avaient connu des périodes de coopération fructueuses, citant des efforts conjoints pour lutter contre la menace du terrorisme après les attentats du 11 septembre; les conséquences de la crise financière mondiale de 2008; l’épidémie d’Ebola de 2014; et la rédaction de l’Accord de Paris de 2016 sur le changement climatique.

« La Chine et les États-Unis peuvent travailler pour éviter le soi-disant piège de Thucydide », a déclaré Le.

La référence de Le était à la question soulevée dans le livre de 2017, Destiné à la guerre: l’Amérique et la Chine peuvent-elles échapper au piège de Thucydide? par Graham Allison, politologue à Harvard, qui a cité le dilemme nommé d’après l’historien grec ancien concernant la probabilité d’un conflit armé lorsqu’une puissance montante conteste un pouvoir au pouvoir.

Si les observateurs conviennent généralement qu’une guerre totale entre les pays dotés d’armes nucléaires est improbable, les risques de conflits militaires limités demeurent.

Le président chinois Xi Jinping a manifesté son intérêt pour le concept du piège de Thucydide, y faisant référence à au moins trois reprises, y compris juste avant l’investiture de Trump en tant que président il y a quatre ans.

Le ton plus doux de Le a contrasté avec la rhétorique plus agressive des collègues de Le, tels que les porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian et Hua Chungying, qui sont tous deux venus représenter la diplomatie «Wolf Warrior» de Pékin.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian est vu lors du point de presse quotidien à Beijing mardi. Photo: Kyodo alt = Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian est vu lors du point de presse quotidien à Beijing mardi. Photo: Kyodo

En dépit de l’appel à la coopération de Le jeudi, par exemple, Zhao a frappé une note différente lors de la conférence de presse quotidienne de son ministère, répondant à une question de savoir si le changement climatique pourrait être un domaine de coopération américano-chinoise: « La coopération sino-américaine dans des domaines spécifiques est pas seulement «une fleur dans une serre».

« Il est forcément étroitement lié à l’ensemble des relations sino-américaines … Personne ne devrait s’attendre à s’immiscer sans raison dans les affaires intérieures de la Chine, nuire aux intérêts de la Chine, tout en exigeant le soutien de la Chine dans les affaires bilatérales et mondiales. »

Le a généralement été plus ouvert aux entretiens avec des médias non chinois au cours de sa carrière que ses collègues du ministère des Affaires étrangères. L’année dernière, il a accordé une interview exclusive au radiodiffuseur américain NBC l’année dernière sur la réponse de la Chine à la pandémie de coronavirus et les critiques qu’elle a reçues pour les premiers accidents lors de l’épidémie de Wuhan.

Dans le discours de jeudi, Le a cité l’héritage de l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger, un agent clé de la normalisation des relations américano-chinoises dans les années 1970, et du chercheur chinois Ezra Vogel, décédé le mois dernier.

Il les a appelés deux «visionnaires» américains qui ont offert de l’espoir pour les relations américano-chinoises à ce «point bas» actuel.

Cet article a été initialement publié dans le South China Morning Post (SCMP), le reportage vocal le plus fiable sur la Chine et l’Asie depuis plus d’un siècle. Pour plus d’histoires SCMP, veuillez explorer l’application SCMP ou visiter le Facebook et Twitter pages. Copyright © 2021 South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.

Copyright (c) 2021. South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.