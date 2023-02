Un diplomate américain prévient que si l’Ukraine cède un territoire à la Russie pour la paix, cela “ouvrira une boîte de Pandore”

Antoine Blinken a déclaré qu’un accord de paix durable en Ukraine ne peut avoir lieu si son intégrité territoriale n’est pas respectée.

Le haut diplomate américain a déclaré que l’Ukraine cédant un territoire à la Russie “ouvrirait une boîte de Pandore”.

“Poutine doit abandonner l’idée que l’Ukraine n’est pas son propre pays”, a déclaré Blinken.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dans un nouvel entretien avec NPR qu’il y a peu de chances que Kiev et Moscou parviennent à un accord de paix tant que le président russe Vladimir Poutine se comporte comme si l’Ukraine n’était pas un vrai pays.

“Vladimir Poutine doit abandonner l’idée que l’Ukraine n’est pas son propre pays, qu’elle doit être effacée des cartes et intégrée à la Russie. Il a déjà échoué à cela. Mais il semble continuer à croire que c’est ce qu’il essaie Et à moins qu’il ne soit désabusé de cette notion, il est difficile de voir comment la paix peut vraiment avancer », a déclaré Blinken.

En septembre, Poutine a illégalement annexé quatre territoires ukrainiens. Mais les forces russes n’occupent pas entièrement ces régions et, à certains endroits, elles ont même perdu du terrain au profit de l’Ukraine depuis que Poutine a annoncé les soi-disant annexions.

La décision du dirigeant russe d’annexer les territoires ukrainiens rendait extrêmement improbable la possibilité de négociations pour mettre fin aux combats. Moscou revendique maintenant ces régions comme faisant partie de la Russie alors que le gouvernement ukrainien a été catégorique sur le fait qu’il n’accepterait aucun accord de paix l’obligeant à céder du territoire à la Russie.

Blinken a également déclaré à NPR que tout accord de paix devrait respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine, sinon ce ne serait pas une “paix juste et une paix durable”.

“Si nous ratifions la saisie de terres par un autre pays et disons ‘ça va, vous pouvez entrer et la prendre par la force et la garder’, cela ouvrira une boîte de Pandore dans le monde entier pour les agresseurs qui diront ‘Eh bien , nous ferons la même chose et nous nous en sortirons », a ajouté Blinken.

Les dirigeants et responsables occidentaux ont averti à plusieurs reprises que si la Russie gagnait en Ukraine, elle pourrait inspirer d’autres dirigeants mondiaux avec des ambitions impérialistes pour agir sur eux.

Les commentaires du haut diplomate américain sont intervenus alors que la Russie continue de faire pression pour obtenir des gains dans l’est de l’Ukraine alors que la guerre approche de la barre des un an. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lundi que la Russie avait déjà lancé une nouvelle offensive très attendue, avertissant que Poutine était prêt à subir de nombreuses pertes afin d’épuiser les forces ukrainiennes.

“Nous voyons ce que la Russie est en ce moment, ce que le président Poutine fait maintenant, envoie des milliers et des milliers de soldats supplémentaires, accepte un taux de pertes très élevé, subit de lourdes pertes, mais fait pression sur les Ukrainiens. Et ce qui manque à la Russie en qualité, ils essaient de compenser en quantité », dit Stoltenberg.