Un «dinosaure» marin de 3 pieds de long avec un nez pointu retrouvé échoué sur un bord de mer en Virginie

Nous entendons souvent parler d’animaux étranges trouvés sur les bords de mer après avoir été emportés. Une telle créature marine géante, avec un nez pointu, a été repérée sur les rives d’une plage déserte en Virginie, aux États-Unis. La longueur de cette créature, un “dinosaure” marin, est de 3 pieds. Cela survient après qu’un homme du nom d’Allen Sklar a traversé l’île d’Assateague en Virginie et a repéré la créature immobile.

Sklar a déclaré à Newsweek : « Je conduis les 12 miles de plage environ 100 jours par an et je vois donc beaucoup de choses que les autres ne voient pas. C’était le deuxième esturgeon que j’ai vu [dead] en 27 ans de conduite sur l’île.” Il faut noter ici que Sklar se spécialise dans la faune et l’écologie d’Assateague.

Selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, cette créature marine “bizarre” est scientifiquement un esturgeon noir (nomenclature – Acipenser oxyrinchus oxyrinchus). Un esturgeon peut atteindre une longueur allant jusqu’à 14 pieds et son poids peut aller jusqu’à 800 livres.

Allen Sklar a publié des photos de la créature sur Facebook et a donné des détails sur l’animal. “Ce poisson de 37 pouces est un vrai membre des dinosaures. Il n’a pas d’écailles seulement des rangées de plaques dures appelées écailles. Un mangeur de fond, il mange presque tout, y compris les palourdes, les moules et les poissons morts. Sous son menton se trouvent quatre moustaches appelées barbillons qui sont utilisées pour sentir le fond pour la nourriture. La bouche est dure et osseuse sans dents”, a-t-il écrit.

“C’est un petit, les chercheurs en ont trouvé jusqu’à 160 livres dans les rivières et les affluents de la baie de Chesapeake qui peuvent peser plus de mille livres dans d’autres parties du monde”, a ajouté Sklar. Il a dit que cette espèce est presque au bord de l’extinction et a été mis sur la liste des espèces menacées en 2012.

Les esturgeons noirs appartiennent à l’époque où les dinosaures parcouraient la terre et sont souvent appelés «poissons préhistoriques» car ils remontent à plus de 120 millions d’années. Ce sont des poissons anadromes, ce qui signifie qu’ils naissent en eau douce et migrent ensuite vers les océans. .

