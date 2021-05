Un dinosaure de la taille d’une pinte qui a survécu il y a 70 millions d’années avait une vie nocturne prolifique, tout comme les effraies des clochers

Sous le couvert de l’obscurité dans les habitats désertiques il y a environ 70 millions d’années, dans ce qui est aujourd’hui la Mongolie et le nord de la Chine, un dinosaure à l’aspect dégingandé employait une excellente vision nocturne et une audition superbe pour prospérer en tant que prédateur nocturne menaçant de la taille d’une pinte. Des scientifiques ont déclaré jeudi qu’un examen d’un anneau d’os entourant la pupille et d’un tube osseux à l’intérieur du crâne qui abrite l’organe auditif a montré que ce dinosaure, appelé Shuvuuia deserti, se vantait de capacités visuelles et auditives similaires à une chouette effraie, indiquant qu’il le pouvait. chasser dans l’obscurité totale. Leur étude, publiée dans la revue Science, a montré que les dinosaures prédateurs dans l’ensemble possédaient généralement une audition supérieure à la moyenne – utile pour les chasseurs – mais avaient une vision optimisée pour la journée. En revanche, Shuvuuia (prononcé shu-VOO-ee-ah) aimait la vie nocturne.

Shuvuuia était un dinosaure du Crétacé à deux pattes de la taille d’un faisan, pesant à peu près autant qu’un petit chat domestique. N’ayant pas les mâchoires fortes et les dents acérées de nombreux dinosaures carnivores, il avait un crâne remarquablement semblable à un oiseau et légèrement bâti et de nombreuses dents minuscules comme des grains de riz.

Son cou mi-long et sa petite tête, associés à de très longues pattes, le faisaient ressembler à un poulet maladroit. Contrairement aux oiseaux, il avait des bras courts mais puissants se terminant par une seule grande griffe, idéale pour creuser.

«Shuvuuia aurait pu traverser le sol du désert sous le couvert de la nuit, utilisant son incroyable audition et sa vision nocturne pour suivre de petites proies telles que des mammifères nocturnes, des lézards et des insectes. Avec ses longues pattes, il aurait pu rapidement abattre de telles proies et utiliser ses membres antérieurs pour déterrer les proies de toute couverture telle qu’un terrier « , a déclaré le paléontologue Jonah Choiniere de l’Université du Witwatersrand en Afrique du Sud, l’auteur principal de l’étude.

«C’est un animal tellement étrange que les paléontologues se demandent depuis longtemps ce qu’il faisait réellement», a ajouté le paléontologue Roger Benson de l’Université d’Oxford en Angleterre, qui a aidé à diriger l’étude.

Les chercheurs ont examiné une structure appelée lagena, un sac incurvé en forme de doigt qui se trouve dans une cavité dans les os entourant le cerveau et est connecté à la partie de l’oreille qui permet aux reptiles et aux oiseaux de garder l’équilibre et de bouger la tête tout en marchant. . L’audition aiguë aide les prédateurs nocturnes à localiser les proies. Plus la lagena est longue, meilleure est l’audition d’un animal.

L’effraie des clochers, un prédateur nocturne compétent même dans des conditions de noir absolu, a la lagena proportionnellement la plus longue de tous les oiseaux vivants. Shuvuuia est unique parmi les dinosaures prédateurs avec un lagena hyper-allongé, presque identique en taille relative à une chouette effraie.

Les chercheurs ont également examiné une série de minuscules os appelés anneau scléral qui entoure la pupille de l’œil. Il existe chez les oiseaux et les lézards et était présent chez les ancêtres des mammifères d’aujourd’hui. Shuvuuia avait un anneau scléral très large, indiquant une taille de pupille extra-large qui faisait de son œil un dispositif spécialisé de capture de la lumière.

L’étude a révélé que la nuit était rare chez les dinosaures, à l’exception d’un groupe appelé alvarezsaurs auquel appartenait Shuvuuia. Les Alvarezsaurs avaient une vision nocturne très tôt dans leur lignée, mais la super-audition a mis plus de temps à évoluer.

«Comme beaucoup de paléontologues, j’ai déjà considéré que la nuit à l’ère des dinosaures était le moment où les mammifères sortaient de leur cachette pour éviter la prédation et la compétition. L’importance de ces découvertes est qu’elles nous obligent à imaginer des dinosaures comme Shuvuuia évoluant pour profiter de ces communautés nocturnes », a déclaré Choiniere.

Benson a ajouté: «Cela montre vraiment que les dinosaures avaient un large éventail de compétences et d’adaptations qui ne font que commencer. Nous trouvons des preuves qu’il y avait une «vie nocturne» florissante à l’époque des dinosaures. «

