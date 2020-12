Les scientifiques ont découvert qu’un dinosaure de la taille d’un poulet avait certaines caractéristiques jamais vues auparavant. L’être antique avait de longues structures en forme d’aiguilles sur ses épaules et était engagé à se montrer comme le font de nombreux oiseaux d’aujourd’hui. Cette espèce de dinosaure peut nous aider à mieux comprendre la relation entre les dinosaures et les oiseaux.

Cette espèce a été découverte pour la première fois par le paléontologue Eberhard Frey du Musée national d’histoire naturelle de Karlsruhe en Allemagne en 1995. Le fossile a été déterré à Chapada do Araripe dans le nord-est du Brésil et maintenant des experts de l’Université de Portsmouth ont déterré certaines caractéristiques spéciales de le reptile séculaire. Les résultats de la nouvelle étude ont été publiés dans la revue Recherche sur le Crétacé.

La créature s’appelle Ubirajara jubatus, qui est indigène indien pour «Maned Lord of the Spear». Il a été constaté que les épines du cou de l’oiseau étaient faites de kératine, la même protéine que nos ongles, nos cheveux et notre peau. Ces épines en forme d’aiguilles sortaient de leur cou inférieur et étaient très probablement utilisées pour attirer les partenaires et les protéger des animaux plus gros. L’emplacement des épines n’aurait pas affecté la portée de leurs activités de chasse, de chasse et autres activités quotidiennes. On peut dire que les paons des temps modernes ont appris leurs rituels de démonstration du jubatus d’Ubirajara qui a vécu il y a environ 110 millions d’années au Crétacé.

Les chercheurs ont déclaré que cette créature est le «premier théropode non aviaire du Gondwan avec des structures tégumentaires filamenteuses préservées». Il s’agit également du «premier non-maniraptoran à posséder des structures tégumentaires élaborées qui ont probablement été utilisées pour la présentation». Outre les «monofilaments élancés», les petits dinosaures avaient également «une crinière impressionnante, ainsi qu’une paire de structures allongées en forme de ruban émergeant probablement de l’épaule». L’article mentionne que de telles «structures tégumentaires élaborées» sont tout à fait inconnues pour avoir été présentes dans aucun autre dinosaure et que certaines plumes allongées sont connues pour émerger de la région carpienne de l’oiseau de paradis mâle.

L’auteur du papier et paléontologue, David Martill de l’Université de Portsmouth a déclaré que bien qu’ils ne puissent pas prouver que le spécimen qu’ils ont reçu est un mâle, mais « étant donné la disparité entre les oiseaux mâles et femelles, il semble probable que le spécimen était un mâle ». Un autre fait intéressant est qu’il s’agit du fossile d’un jeune être et que l’on pense que «les capacités d’affichage les plus complexes sont réservées aux mâles adultes matures».

Autre auteur et paléontologue, Robert Smyth a expliqué pourquoi l’animal avait des caractéristiques si extravagantes qui pourraient en faire une proie plus facile. «La vérité est que pour de nombreux animaux, le succès évolutif ne se résume pas à survivre – il faut aussi bien paraître si vous voulez transmettre vos gènes à la génération suivante», a-t-il ajouté.