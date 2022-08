Un dinosaure blindé datant de 100 millions d’années découvert en Argentine

Les paléontologues ont annoncé jeudi la découverte d’un petit dinosaure blindé jusque-là inconnu dans le sud de l’Argentine, une créature qui marchait probablement debout sur ses pattes arrière errant dans un paysage alors humide il y a environ 100 millions d’années. Le dinosaure de la période du Crétacé, nommé Jakapil kaniukura, aurait été bien protégé avec des rangées d’armures en forme de disque osseux le long de son cou et de son dos et jusqu’à sa queue, ont-ils déclaré. Il mesurait environ 5 pieds (1,5 mètre) de long et ne pesait que 9 à 15 livres (4 à 7 kg), comme un chat domestique moyen. Ses restes fossilisés ont été déterrés au cours de la dernière décennie près d’un barrage en Patagonie dans la zone paléontologique de La Buitrera, dans la province de Rio Negro. Les scientifiques ont décrit Jakapil dans une étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Les paléontologues travaillent à l’excavation d’os et de fossiles ayant appartenu à une espèce nouvellement découverte de dinosaure blindé bipède, Jakapil kaniukura, à Rio Negro, Argentine le 2 février 2016. Sebastian Apesteguia/Handout via REUTERS

Les scientifiques ont déclaré que Jakapil marque une découverte unique en son genre d’un dinosaure blindé du Crétacé en Amérique du Sud. Il fait partie du groupe des dinosaures thyréophores qui comprend les goûts du Stegosaurus, connu pour ses plaques dorsales osseuses et sa queue hérissée, et l’Ankylosaurus en forme de réservoir, recouvert d’une armure et brandissant une queue en forme de massue.

Le paléontologue principal Sebastian Apesteguia et ses collègues ont trouvé un squelette partiel de Jakapil ainsi que 15 fragments de dents présentant une forme de feuille, semblable aux dents d’iguane.

Jakapil ressemble à une forme primitive de thyréophore qui a vécu beaucoup plus tôt, ce qui fait qu’il est surprenant qu’il date du Crétacé. Apesteguia a déclaré que jamais auparavant un tel thyréophore n’avait été déterré dans l’hémisphère sud.

