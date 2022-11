Un dîner de 10 plats, avec de l’herbe dans chaque plat

Malgré l’éclairage lumineux et le cadre moderne, l’ambiance du dîner était détendue avec peut-être une touche d’aventure, car de nombreux convives étaient assis à côté de parfaits inconnus. Au fur et à mesure qu’ils progressaient dans les cours, ingérant des quantités croissantes de cannabis, ils devenaient plus vivants et plus animés. La conversation a crescendo, mais l’atmosphère n’est jamais devenue bruyante.

« Juste au milieu des cours, l’eau commence à disparaître », m’a dit un serveur en remplissant mon verre. “Les gens sont comme, ‘Oh, ouais, je fume de l’herbe.'”

La marijuana récréative devenant légale dans plusieurs États, les produits à base de cannabis deviennent plus facilement disponibles et de plus en plus variés.

M. Trinidad, 49 ans, est un natif de New York qui a grandi dans le Lower East Side et dit qu’il est né dans un taxi. À 14 ans, il a essayé la marijuana pour la première fois. C’était à la fin des années 1980, quand c’était illégal dans les 50 États. À 17 ans, il a commencé à travailler dans les cuisines, devenant finalement chef et ouvrant des restaurants réputés comme Maharlika et Jeepney. Le but de 99th Floor, a-t-il dit, était de “dissiper la stigmatisation d’une expérience super-stone”, de “l’élever”.

“C’est un peu comme boire une bouteille de vin”, a déclaré M. Trinidad autour d’un café plusieurs jours avant le dîner. « Vous sirotiez une bouteille de vin pendant quelques heures, vous vous réchauffiez, vous vous sentiez mieux, vous vous sentiez bien. Même chose avec le cannabis. À petites doses, vous pouvez obtenir toute l’euphorie, tous les avantages, sans l’apparition de la panique.

À la fin du repas, chaque convive aurait ingéré environ 20 à 25 milligrammes, une quantité que M. Trinidad assimile à une bouteille de vin.

Il y a des années, lorsque M. Trinidad a exploré la scène pour la première fois, il a assisté à d’autres dîners au cannabis et a trouvé les doses bien trop fortes. À un moment, 30 étrangers de très haut niveau étaient bloqués sur un toit, aucun d’entre eux n’interagissant.