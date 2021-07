Un diffuseur néerlandais s’excuse après avoir sous-titré l’hymne national allemand avec des paroles de l’hymne de l’époque nazie avant le match de l’Euro 2020 en Angleterre

NPO est la principale chaîne de télévision aux Pays-Bas et, dans le cadre de son service de sous-titres, a diffusé les paroles du premier couplet de ‘Lied der Deutschen’ (Chant des Allemands), qui est hors d’usage depuis 1952 en raison de ses liens avec Adolf La règle controversée d’Hitler.

L’hymne comprend les mots notoires « Deutschland über alles / Über alles in der Welt », que l’on peut traduire par « L’Allemagne, avant tout / avant tout dans le monde », et ont été fièrement scandés par Hitler et ceux qui l’ont soutenu.

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un deuxième verset faisant référence aux femmes allemandes et au vin a été retiré après avoir été critiqué pour son caractère sexiste et déplaisant.

Ce n’est pas britannique. Ce n’est pas sportif. Il suffit de ne pas huer l’hymne national de l’équipe adverse. pic.twitter.com/Ojm2sz3WP1 – Tim Walker (@ThatTimWalker) 29 juin 2021

Mais une troisième strophe, soulignant « unité et liberté et justice », fait partie de l’hymne national allemand officiel d’aujourd’hui, qui a été hué par une foule de 45 000 personnes avant la victoire 2-0 de l’Angleterre qui a permis aux Three Lions de se qualifier pour les quarts de finale avec l’Ukraine samedi.

« Le mauvais couplet a été accidentellement montré. C’est une erreur de l’un de nos sous-titreurs, » a déclaré NPO dans un tweet à ce sujet.

« Nous nous excusons auprès des téléspectateurs qui ont été dérangés par cela. »

Chère Allemagne, Merci pour le bon match de football hier soir. Mais je suis vraiment désolé que nous ayons hué votre hymne national. Cela n’aurait pas dû se produire; c’était embarrassant pour notre pays. L’amour d’Angleterre – Jeremy Vine (@theJeremyVine) 30 juin 2021

Ne te sens pas trop mal @theJeremyVine, à la télévision néerlandaise, nous avons sous-titré l’hymne national allemand en utilisant à tort les paroles de la première strophe (très populaire en Allemagne nazie) au lieu de la troisième strophe convenue. Pas si ‘Uber alles’ en tout cas. – Major Tom (@TgRoUmTpH) 30 juin 2021

Alors que l’Angleterre considère l’Allemagne comme son plus grand rival du football après une série d’affrontements épiques lors des Coupes du monde et des finales européennes, les fans sur les réseaux sociaux et certains journalistes ont affirmé qu’il s’agissait d’un trafic à sens unique dans la préparation de leur réunion de Wembley.

Au lieu de cela, il est allégué que les Pays-Bas et l’Allemagne se considèrent comme leurs plus grands ennemis de football, la finale de la Coupe du monde 1974 voyant l’Allemagne de l’Ouest battre une équipe Oranje dirigée par Johan Cruyff à l’Olympiastadion de Munich.

Il y a aussi une histoire sociale sensible en arrière-plan : les Pays-Bas ont été l’un des nombreux pays européens occupés par les nazis de 1940 à 1945.