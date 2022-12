Un différend sur l’immigration bloque les efforts visant à faire passer le paquet de dépenses au Sénat

Il n’était pas clair si cette menace tiendrait, étant donné qu’un projet de loi provisoire ne contiendrait pas les augmentations militaires et l’aide à l’Ukraine qu’il a défendues. Interrogé mercredi soir, M. McConnell a rappelé aux journalistes que la date limite qu’il avait choisie, le 22 décembre, était le lendemain.

Les législateurs ont encore le temps de négocier un accord pour adopter rapidement la législation, mais les sénateurs espéraient l’approuver mercredi alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le Congrès pour les précédentes séries d’aide et a souligné l’importance de continuer à aider son pays dans un discours inhabituel. avant une réunion conjointe du Congrès. Le paquet actuel contient près de 50 milliards de dollars d’aide pour aider l’Ukraine contre l’invasion russe et reconstituer l’armement américain envoyé dans le pays.

Le projet de loi de 4 155 pages finance le gouvernement jusqu’en septembre et augmente considérablement les dépenses, fournissant 858 milliards de dollars de dépenses militaires et plus de 772 milliards de dollars pour les programmes nationaux. Cependant, pour gagner les votes républicains nécessaires à l’adoption de la mesure par le Sénat, les démocrates ont accepté une augmentation globale plus élevée pour les programmes militaires et de défense par rapport aux politiques de santé, d’éducation et d’anciens combattants qu’ils défendent.

Étant donné que la mesure est le dernier projet de loi à adopter avant les vacances et la fin du 117e Congrès, les législateurs ont poussé des dizaines de priorités de financement et législatives distinctes dans le paquet. Le compromis offrait aux démocrates une dernière opportunité d’établir le budget fédéral alors qu’ils contrôlaient toujours les deux chambres du Congrès, et les législateurs étaient impatients de transformer la législation inachevée en loi avec un seul vote sur l’adoption.

Le paquet comprend également une refonte bipartite de la loi vieille de 135 ans que l’ancien président Donald J. Trump et ses alliés ont cherché à exploiter dans le but d’empêcher la certification des élections de 2020. Il contient environ 40 milliards de dollars d’aide d’urgence pour les communautés qui se remettent d’une catastrophe, une interdiction de l’application chinoise TikTok sur les appareils gouvernementaux et un ensemble de nouvelles règles destinées à aider de nombreux Américains à épargner et à payer pour leur retraite.

