Un différend en Colombie-Britannique révèle des failles dans la réglementation canadienne sur la démolition des navires

Lorsque Mary Reynolds a commencé à faire voler son drone équipé d’une caméra au-dessus d’une petite partie du littoral de l’île de Vancouver, elle a atterri au milieu d’une bagarre entre des militants locaux et une entreprise qui démonte de vieilles embarcations.

Les vidéos de la femme de 71 ans, publiées sur son blog, montraient comment Deep Water Recovery démontait de vieilles barges et d’autres navires sur son site à Union Bay, en Colombie-Britannique – une violation, selon les militants, des règlements de zonage régionaux et provinciaux, qui met en danger une zone écologiquement sensible riche en huîtres.

Les sections locales sont mécontentes que Deep Water Recovery ait continué à fonctionner, malgré une ordonnance de cesser et de s’abstenir de la province. Deep Water et certains de ses habitants ont été, à leur tour, bouleversés par les nombreux survols de Reynolds.

Une fois, allègue-t-elle dans une poursuite civile, un homme “volatile et incontrôlable” a arraché son drone dans les airs et l’a confrontée, criant des obscénités et l’appelant un fauteur de troubles.

“Je suis revenu avec une bouchée sur lui”, a déclaré Reynolds à CBC News en riant.

“C’est juste. C’est bizarre. C’est absolument bizarre”, a-t-elle déclaré à propos de l’incident du 11 juin.

Mary Reynolds a fait voler son drone au-dessus du site de démolition de navires pour un ami, rassemblant des images de l’opération. (Robert Kerr)

Reynolds dit que son drone a été ramené sur son porche trois jours plus tard, manquant une carte mémoire.

Dans une demande reconventionnelle, le directeur de la société, Mark Jurisich, nie les accusations de Reynold, alléguant qu’elle s’est engagée dans une “campagne malveillante” d’intrusion et de harcèlement, essayant de fermer son entreprise.

Ce ne sont là que quelques-unes des accusations échangées ces dernières années entre l’entreprise et les militants locaux qui ne veulent pas que la démolition des navires se poursuive dans leur arrière-cour. Il s’agit d’une industrie reconnue mondialement comme ayant le potentiel de polluer les rivages avec des substances nocives comme l’amiante et les BPC et pour laquelle, avertissent les experts, le Canada doit établir des lois claires.

Les experts juridiques affirment que le différend a révélé des lacunes dans la législation canadienne en matière de démolition de navires, qui peuvent finir par être gérées par les gouvernements régionaux. (Curt Petrovitch/CBC)

Les Concerned Citizens of Baynes Sound (CCOBS) ont fait pression contre Deep Water Recovery peu de temps après avoir vu les premiers navires être démantelés il y a deux ans sur les rives de Baynes Sound, le canal qui relie l’île de Vancouver à l’île Denman.

“C’est une zone écologique qui a besoin de protection”, a déclaré Ray Rewcastle, président du CCOBS.

“Nous sommes fiers de nos rivages, pourquoi aurions-nous même permis que cela se produise?”

L’activiste local Ray Rewcastle affirme que le littoral près d’Union Bay est une “zone écologique qui a besoin de protection”. (Curt Petrovitch/CBC)

« Méli-mélo » de juridictions

L’avocate de l’environnement Carla Conkin a déclaré que le CCOBS combat une opération “en quelque sorte à faire soi-même” qui casse les barges et les ferries de la Colombie-Britannique sur la plage sans cale sèche ou autres protocoles de sécurité internationalement acceptés pour le démantèlement des navires afin d’éviter la pollution ou les toxines échappées.

Conkin dit que le site a également perturbé un ruisseau et que des travailleurs vivaient sur place dans une caravane.

“Ces types volent par le siège de leur pantalon sur la plage, démantelant essentiellement des navires de grande taille”, a-t-elle déclaré.

“Personne ne fait attention à ce qui arrive aux navires lorsqu’ils meurent et doivent être traités.”

Deep Water Recovery nie les allégations.

Ni Jurisich ni son avocat n’ont accepté d’interviewer les demandes de CBC News.

De vieux navires ancrés à Union Bay sur le site Deep Water Recovery le 10 mai. (Curt Petrovitch/CBC)

Jurisich a récemment dit à The Tyee qu’il remplit un rôle vital dans l’industrie du recyclage marin et qu’il a toujours suivi les règles. Il a déclaré au magazine en ligne que Deep Water a démantelé 13 ou 14 navires.

Son avocat, dans ce même article, s’est engagé à “défendre vigoureusement” l’entreprise.

Conkin dit qu’une partie du problème à Union Bay est le «méli-mélo» complexe des niveaux de gouvernement impliqués.

“Assez glissant”

Le site est sous la tutelle de la province, qui gère le littoral, tandis que le district régional supervise la partie haute de la plage. Le gouvernement fédéral, quant à lui, supervise les navires, les transports et l’environnement.

Conkin dit que le district régional de Comox Valley (CVRD) est “mal équipé” pour faire face aux problèmes de démolition de navires et, après avoir examiné l’évolution de l’utilisation du site, dit qu’elle pense que la province a été manipulée.

“C’est assez glissant”, a-t-elle déclaré.

Des navires sont vus amarrés à Deep Water Recovery le 15 août. (Soumis par Mary Reynolds)

Deep Water Recovery est arrivé lorsqu’il a repris une entreprise appelée Union Bay Industries et sa licence de récupération de grumes de 30 ans.

Mais ensuite, l’entreprise s’est tournée vers le démantèlement de navires, demandant en 2019 au ministère des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural de la Colombie-Britannique d’autoriser le déplacement et l’entreposage des navires à des fins de réparation et de recyclage.

Au lieu de cela, les régulateurs provinciaux ont travaillé avec la société et lui ont rédigé un nouveau permis permettant le mouvement des navires sur l’estran afin qu’ils puissent être démantelés dans la partie supérieure du site – qui relève de la compétence du gouvernement régional. Le bail de cette société sur le terrain expire en 2038.

Des travailleurs transportent une corde pour attacher un navire désaffecté au chantier naval d’Alang, dans l’État du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, le 27 mars 2015. (Amit Dave/Reuters)

Deep Water “a pris la place de cette entreprise de tri de grumes, puis s’est frayé un chemin jusqu’à obtenir des modifications de bail pour permettre la démolition de navires”, a déclaré Conkin.

“La société a capitalisé sur les différents niveaux de gouvernement et sur la façon dont ils ne se coordonnent pas les uns avec les autres.”

Le Canada n’a pas de règles fédérales sur la démolition des navires. L’industrie ici est petite, mais essentielle dans des pays comme la Turquie, l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh, qui réinjectent l’acier recyclé dans leurs économies.

Un ouvrier utilise un chalumeau pour démonter la coque d’une barge à l’usine de recyclage de navires Galloo à Gand, la plus grande usine de recyclage de navires d’Europe, en 2015. (François Lenoir/Reuters)

Les armateurs canadiens avaient l’habitude d’envoyer leurs vieux navires à l’étranger, mais le remorquage est devenu coûteux et les règles environnementales limitent maintenant certaines exportations.

Transports Canada indique qu’une réglementation nationale est à l’étude. Mais en attendant, il répertorie également un total de 47 321 navires immatriculés au Canada, dont 3 054 gros navires, de plus de 100 tonneaux de jauge brute, qui devront tous à un moment donné être démolis.

Un mars 2021 rapport commandé par Transports Canada affirme que le Canada est loin d’avoir la capacité nécessaire pour faire face aux navires arrivant en fin de vie entre 2021 et 2030.

L’industrie est à haut risque et coûteuse – la déconstruction d’un traversier de passagers peut coûter plus de 2 millions de dollars, explique Wayne Elliott, fondateur de Marine Recycling Corp., le plus grand démolisseur de navires au Canada.

Son entreprise exploite un chantier naval à Campbell River, en Colombie-Britannique, et met en place un nouveau site à Port Mellon.

Il dit qu’il a envisagé de s’installer sur le site d’Union Bay, mais qu’il l’a sauté compte tenu de l’emplacement écologiquement sensible et de la proximité des habitations.

Une barge s’est écrasée sur la digue de Vancouver lors de la tempête de novembre 2021 et s’est échouée sur Sunset Beach où elle se trouve toujours, un rappel visible du besoin de plus d’experts en sauvetage et démantèlement de navires au Canada. (Ben Nelms/CBC)

“Cela nous a fait décider que cela ne valait pas la peine d’aller après”, a déclaré Elliott.

Un groupe de défense international affirme que le Canada devrait mettre fin à tous les démantèlements de navires qui n’impliquent pas une cale sèche pour contenir les contaminants.

L’ONG Shipbreaking Platform, basée en Belgique, affirme que le projet de Deep Water Recovery de démanteler le NOAAS Miller Freeman – un ancien navire de recherche américain – présente des risques car le navire regorge de peinture toxique et d’amiante.

Nicola Mulinaris de l’ONG affirme que ce qui se passe à Union Bay est “vraiment choquant” et constitue un bon argument pour renforcer les normes de l’industrie au Canada.

La province a émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir le 17 février, exigeant que Deep Water arrête toutes les activités de démolition de navires. Mais cela ne s’est pas produit.

De même, le CVRD a déposé le 14 avril un avis de poursuite civile pour arrêter l’opération, alléguant une violation de zonage.

Mais l’entreprise a continué à démanteler des navires.

Cette procédure est toujours en cours devant les tribunaux.

Le 24 août, les responsables régionaux ont déclaré qu’ils cherchaient une injonction permanente pour arrêter les opérations.

Dans sa réponse à l’injonction, Jurisich allègue que la région était au courant de l’intention de l’entreprise de démanteler et n’a annulé l’approbation qu’en “mauvaise foi” pour des raisons politiques.

Le district régional de Comox Valley a refusé de commenter cette histoire. La Première nation K’ómoks, dont le territoire traditionnel Deep Water opère, a également refusé de commenter, mais dans une déclaration antérieure, a déclaré que le site était “une catastrophe environnementale imminente”.

Le ministère de l’Environnement a déclaré dans un communiqué qu’il “continuait d’enquêter” sur les préoccupations concernant la pollution à Union Bay, mais les responsables n’ont pas accepté d’être interrogés.