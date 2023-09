Un différend concernant le pâturage des chèvres coûte la vie à 5 personnes dans le Madhya Pradesh

Cinq hommes ont été tués et deux grièvement blessés lors d’affrontements autour de chèvres en train de paître dans un village du district de Datia, dans le Madhya Pradesh. Datia fait partie de la circonscription de l’Assemblée du ministre de l’Intérieur, le Dr Narottam Mishra.

Parmi les morts figurent quatre jeunes hommes et un homme âgé.

L’affrontement fait suite à une dispute au cours de laquelle deux groupes se sont rencontrés pour résoudre un différend concernant le pâturage des chèvres.

Le commissaire de police de Datia, Pradeep Sharma, a déclaré que les membres de deux communautés – Dangi et Pal – s’étaient rassemblés mercredi dans le village pour résoudre le différend à l’amiable.

Mais il y a eu une dispute qui a pris une tournure violente et des coups de feu ont été tirés.

« Jusqu’à présent, six hommes des deux côtés ont été arrêtés pour être interrogés et leur dossier a été enregistré », a-t-il déclaré.

Cinq hommes, dont quatre dans la trentaine et un âgé de plus de 70 ans, ont été tués. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et sont hospitalisées.

Parmi les cinq hommes décédés, trois appartenaient à la communauté Dangi, les deux autres étaient des Pals. Les deux groupes appartiennent à la catégorie Autres classes arriérées.

Les victimes ont été identifiées comme étant Prakash Dangi, Ramnaresh Dangi, Surendra Dangi, Rajendra Pal et Raghavendra Pal, qui sont tous morts des suites de blessures par balle.

Un grand nombre de policiers ont été postés dans la zone en raison de la tension.