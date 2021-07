Un différend à la Maison Blanche révèle un angle mort sur Facebook sur la désinformation

SAN FRANCISCO — Au début de la pandémie, un groupe de data scientists de Facebook a tenu une réunion avec des dirigeants pour demander des ressources pour aider à mesurer la prévalence de la désinformation sur Covid-19 sur le réseau social. Les scientifiques des données ont déclaré que déterminer combien d’utilisateurs de Facebook ont ​​vu des informations fausses ou trompeuses serait complexe, prenant peut-être un an de plus, selon deux personnes qui ont participé à la réunion. Mais ils ont ajouté qu’en embauchant de nouvelles recrues sur le projet et en y réaffectant certains employés existants, l’entreprise pourrait mieux comprendre comment des faits incorrects sur le virus se sont propagés sur la plate-forme. Les cadres n’ont jamais approuvé les ressources, et l’équipe n’a jamais été informée pourquoi, selon les personnes, qui ont requis l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à parler aux journalistes. Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, Facebook a été pris dans une tempête à propos du type même d’informations que les data scientists espéraient suivre.

La Maison Blanche et d’autres agences fédérales ont fait pression sur l’entreprise pour qu’elle fournisse des données sur la diffusion en ligne des récits anti-vaccins et ont accusé Facebook de ne pas divulguer des informations clés. Le président Biden a accusé vendredi l’entreprise de « tuer des gens » en permettant à de fausses informations de circuler largement. Lundi, il a légèrement reculé, rejetant plutôt le blâme sur les personnes qui sont à l’origine de mensonges. « Quiconque l’écoute en souffre », a déclaré M. Biden. Il a dit qu’il espérait qu’au lieu de « le prendre personnellement », Facebook « ferait quelque chose contre la désinformation ». La société a répondu avec des statistiques sur le nombre de messages contenant de la désinformation qu’elle a supprimés, ainsi que sur le nombre d’Américains qu’elle a dirigés vers des informations factuelles sur la réponse du gouvernement à la pandémie. Dans un article de blog Samedi, Facebook a demandé à l’administration Biden d’arrêter de « pointer du doigt » et de jeter le blâme sur Facebook après avoir raté son objectif de vacciner 70% des adultes américains d’ici le 4 juillet. « Facebook n’est pas la raison pour laquelle cet objectif a été manqué », a déclaré Guy Rosen, vice-président de l’intégrité de Facebook, dans le message. Mais le va-et-vient pointu a touché une corde sensible pour l’entreprise : en fait, elle ne connaît pas beaucoup de détails sur la façon dont la désinformation sur le coronavirus et les vaccins pour le combattre se sont propagées. Cet angle mort a renforcé les inquiétudes des chercheurs en désinformation concernant la publication sélective de données par Facebook et l’agressivité – ou non – avec laquelle l’entreprise a étudié la désinformation sur sa plate-forme.

« La suggestion que nous n’avons pas consacré de ressources à la lutte contre la désinformation sur Covid et au soutien du déploiement du vaccin n’est tout simplement pas étayée par les faits », a déclaré Dani Lever, une porte-parole de Facebook. « Sans définition standard de la désinformation sur les vaccins, et avec un contenu à la fois faux et même vrai (souvent partagé par les médias grand public) potentiellement décourageant l’acceptation des vaccins, nous nous concentrons sur les résultats – en mesurant si les personnes qui utilisent Facebook acceptent les vaccins Covid-19. « Les dirigeants de Facebook, y compris son directeur général, Mark Zuckerberg, ont déclaré que l’entreprise s’était engagée à éliminer la désinformation sur Covid-19 depuis le début de la pandémie. La société a déclaré avoir supprimé plus de 18 millions d’informations erronées sur Covid-19, sans toutefois préciser dans quel délai. Les experts qui étudient la désinformation ont déclaré que le nombre d’éléments supprimés par Facebook n’était pas aussi informatif que le nombre d’éléments téléchargés sur le site, ou dans quels groupes et pages les gens voyaient la propagation de la désinformation. «Ils doivent ouvrir la boîte noire qui est leur architecture de classement et d’amplification de contenu. Prenez cette boîte noire et ouvrez-la à un audit par des chercheurs indépendants et le gouvernement », a déclaré Imran Ahmed, directeur général du Center for Countering Digital Hate, une organisation à but non lucratif qui vise à lutter contre la désinformation. « Nous ne savons pas combien d’Américains ont été infectés par la désinformation. » Le groupe de M. Ahmed, en utilisant les données accessibles au public de CrowdTangle, un programme appartenant à Facebook, a découvert que 12 personnes étaient responsables de 65% de la désinformation de Covid-19 sur Facebook. La Maison Blanche, y compris M. Biden, a répété ce chiffre la semaine dernière. Facebook dit que c’est incorrect mais n’a pas fourni de détails. Renée DiResta, chercheuse en désinformation à l’Observatoire Internet de Stanford, a appelé Facebook à publier des données plus granulaires, ce qui permettrait aux experts de comprendre comment les fausses allégations concernant le vaccin affectaient des communautés spécifiques au sein du pays. L’information, connue sous le nom de « données de prévalence », examine essentiellement l’étendue d’un récit, par exemple le pourcentage de personnes dans une communauté sur le service qui le voit. « La raison pour laquelle des données de prévalence plus granulaires sont nécessaires est que les fausses allégations ne se propagent pas également parmi tous les publics », a déclaré Mme DiResta. « Afin de contrer efficacement les fausses allégations spécifiques que voient les communautés, les organisations de la société civile et les chercheurs ont besoin d’une meilleure idée de ce qui se passe au sein de ces groupes. »

De nombreux employés de Facebook ont ​​avancé le même argument. Brian Boland, ancien vice-président de Facebook en charge de la stratégie des partenariats, a déclaré dimanche à CNN qu’il avait fait valoir alors qu’il était dans l’entreprise qu’elle devrait partager publiquement autant d’informations que possible. Interrogé sur le différend avec la Maison Blanche au sujet de la désinformation de Covid, il a déclaré: « Facebook a ces données. » « Ils le regardent, » M. Boland. Mais il a ajouté : « Est-ce qu’ils le regardent de la bonne manière ? Investissent-ils dans les équipes aussi pleinement qu’ils le devraient ? »` Les commentaires de M. Boland ont été largement répétés comme preuve que Facebook possède les données demandées mais ne les partage pas. Il n’a pas répondu à une demande de commentaire du New York Times, mais l’un des scientifiques des données qui a poussé à l’intérieur de Facebook pour une étude plus approfondie de la désinformation sur les coronavirus a déclaré que le problème consistait davantage à savoir si et comment la société étudiait les données. Techniquement, a déclaré la personne, l’entreprise dispose de données sur tout le contenu qui transite par ses plateformes. Mais mesurer et suivre la désinformation sur Covid nécessite d’abord de définir et d’étiqueter ce qui est qualifié de désinformation, ce à quoi la personne a déclaré que l’entreprise n’avait pas consacré de ressources. Certains chez Facebook ont ​​suggéré que le gouvernement, ou les responsables de la santé, devraient être ceux qui définissent la désinformation. Ce n’est qu’une fois que cette base de référence clé est définie que les scientifiques des données peuvent commencer à créer des systèmes appelés qualificatifs, qui mesurent la diffusion de certaines informations. Compte tenu des milliards de contenus individuels publiés quotidiennement sur Facebook, l’entreprise de mesurer, de suivre et, en fin de compte, de calculer la prévalence de la désinformation serait une tâche énorme, a déclaré la personne. La réunion tenue au début de la pandémie n’a pas été la seule fois où Facebook a eu des discussions internes sur la façon de suivre la désinformation.

Les membres de l’équipe de communication de Facebook ont ​​également soulevé la question de la prévalence, déclarant aux dirigeants l’été et l’automne dernier qu’il serait utile de contester des articles de journalistes qui ont utilisé CrowdTangle pour écrire des articles sur la propagation de la désinformation anti-vaccin, selon un employé de Facebook impliqué. dans ces discussions. Après l’élection présidentielle de 2016, M. Zuckerberg a demandé une statistique similaire sur le nombre de « fausses nouvelles » que les Américains avaient vues avant cela, a déclaré un membre de l’équipe de communication de Facebook. Une semaine après le vote, M. Zuckerberg a publié un article de blog affirmant que les fausses nouvelles s’élevaient à « moins de 1% », mais la société n’a pas clarifié cette estimation ni donné plus de détails malgré les pressions exercées par les journalistes. Quelques mois plus tard, Adam Mosseri, un cadre de Facebook qui était alors à la tête de NewsFeed, mentionné une partie du problème était que « les fausses nouvelles signifient différentes choses pour différentes personnes ». Davey Alba et Zolan Kanno-Youngs rapports contribués.