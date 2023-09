Un didacticiel propose des conseils sur les règles relatives au cannabis pour les entreprises de la région – Brainerd Dispatch

BRAINERD — Plusieurs chambres de commerce de la région des lacs ont rassemblé des entreprises de toute la région pour entendre parler de ces changements apportés au cannabis et de ce qu’elles peuvent faire légalement.

La Chambre de commerce de Brainerd Lakes ainsi que les chambres de commerce de Cuyuna Lakes, Crosslake, Pequot Lakes et Nisswa se sont réunies pour une réunion Zoom le mardi 12 septembre pour écouter les options des avocats spécialisés en droit du travail de Winthrop et Weinstine.

Avec l’entrée en vigueur en août des modifications apportées à la loi du Minnesota sur la marijuana, les entreprises de la région des lacs Brainerd et au-delà recherchent des réponses.

« Le cadre réglementaire prendra du temps à se développer et nécessitera la contribution des communautés de tout l’État », déclare le Bureau de gestion du cannabis du Minnesota sur le site Web de l’État. « Des informations supplémentaires destinées aux entreprises intéressées à participer aux marchés du chanvre comestible à usage adulte, médical et de faible puissance du Minnesota seront publiées sur ce site Web dès qu’elles seront disponibles. »

La législation propose que les ventes au détail de cannabis destiné aux adultes au Minnesota commencent au premier trimestre 2025.

« Lors de la session législative de 2023, après de nombreuses années de débat, le 1er août, le Minnesota est devenu le 23e État des États-Unis à légaliser la marijuana à des fins récréatives… (et) nous avons commencé à recevoir de nombreuses questions de nos membres sur les problèmes des clients et des employés. », a déclaré Matt Kilian, président de la Chambre de commerce de Brainerd Lakes et hôte de la réunion Zoom.

Laura Pfeiffer et Mark Pihart, avocats spécialisés en droit du travail chez Winthrop et Weinstine, ont présenté leur compréhension du droit tel qu’écrit et ont donné des conseils aux propriétaires d’entreprises de la région. Ils ont discuté d’un aperçu de la loi; considérations liées à l’embauche, aux tests de dépistage et à la réponse à la consommation de cannabis ; mettre à jour les politiques et les procédures ; et restreindre l’utilisation par les clients dans les locaux commerciaux.

Pfeiffer a déclaré que rien de ce qu’il dirait aujourd’hui ne permettrait à un employé de consommer, de posséder ou de distribuer du cannabis au travail. Le cannabis ne peut pas être consommé lors de la conduite d’un véhicule à moteur ou de l’utilisation de machines lourdes.

En bref, Pfeiffer a déclaré qu’à compter du 1er août 2023, une personne âgée de 21 ans ou plus peut :

Utiliser, posséder ou transporter des accessoires liés au cannabis.

Posséder ou transporter jusqu’à 2 onces de fleur de cannabis dans un lieu public.

Posséder jusqu’à 2 livres de fleur de cannabis dans la résidence privée d’une personne.

Posséder ou transporter jusqu’à 8 grammes de concentré destiné aux adultes.

Posséder ou transporter des produits comestibles à base de cannabis ou des produits comestibles à base de chanvre de faible puissance infusés avec un total de 800 milligrammes ou moins de THC.

Offrez des fleurs et des produits de cannabis à une personne de 21 ans ou plus dans une quantité légale pour qu’une personne puisse la posséder en public.

Cultivez une quantité limitée de cannabis à la maison. Jusqu’à huit plants de cannabis, dont quatre au maximum sont matures, les plantes à fleurs peuvent être cultivées dans une seule résidence à condition qu’il s’agisse de la résidence principale d’une personne de 21 ans ou plus. Les plantes doivent se trouver dans un espace clos et verrouillé qui n’est pas ouvert à la vue du public.

Le cannabis ne peut pas être consommé ou possédé dans les endroits suivants :

Écoles publiques ou écoles à charte et autobus scolaires,

Établissements pénitentiaires d’État,

Dans un endroit où la fumée, l’aérosol ou la vapeur d’un produit du cannabis pourrait être inhalé par un mineur,

Sur les propriétés fédérales (comme les palais de justice, les aéroports et les parcs nationaux),

Dans les logements subventionnés par le gouvernement fédéral,

Lorsque vous êtes dans les locaux d’un employeur ou que vous conduisez un véhicule, une machinerie ou un équipement d’un employeur,

Il est interdit de fumer ou de vapoter des produits à base de cannabis destinés aux adultes dans un immeuble d’habitations multifamiliales.

Les propriétaires de garderies doivent divulguer aux parents s’ils autorisent la consommation de cannabis en dehors des heures normales d’ouverture.

Le cannabis étant désormais un produit de consommation légal au Minnesota, un employeur n’est pas autorisé à prendre des mesures contre un employé qui participe à une activité légale en dehors du travail et des heures de travail.

Étant donné qu’il s’agit d’un produit légal, le cannabis n’est plus une drogue en vertu des tests de dépistage de drogues et d’alcool du Minnesota prévus dans la loi sur le lieu de travail, a déclaré Pfeiffer. Par conséquent, il n’est plus testé lors de la sélection préalable à l’emploi, sauf si l’emploi en est exempté.

Les emplois exonérés comprennent de nombreux services d’urgence, certains emplois d’État et des postes sous réglementation fédérale dans des entreprises. L’une des exemptions à la vérification préalable à l’emploi mentionnée lors de la réunion concernait les employés occupant des postes sensibles pour la sécurité. En réponse à une question de Bill’s Gun Shop and Range sur ce qui constitue une entreprise « sensible à la sécurité », Pfeiffer a répondu qu’elle inclurait les employés dans la vente d’armes à feu.

Un poste critique pour la sécurité est tout emploi, y compris tout poste de supervision ou de direction, dans lequel une déficience menacerait la santé ou la sécurité d’une personne. Si une entreprise occupe des postes sensibles à la sécurité, Pfeiffer a déclaré que les entreprises doivent s’assurer que la description de poste d’un employé reflète avec précision qu’un travail est sensible à la sécurité pour se protéger.

Pihart a parlé des tests pendant les heures de travail et de la manière dont les employeurs devraient parler à un employé de la consommation de cannabis pendant les heures de travail. Pihart a déclaré que les employeurs doivent désormais aborder les choses différemment.

« Nous allons en quelque sorte changer de sujet et parler de la relation de travail », a déclaré Pihart. « Je suis sûr que cela pèse lourd pour beaucoup d’employeurs. Cela ne veut pas dire que vous n’avez pas d’options disponibles. Vous pouvez toujours agir, mais c’est un peu plus difficile, surtout dans certaines situations. Et nous allons passer par là.

Si un employeur soupçonne qu’un employé consomme du cannabis pendant les heures de travail, une analyse d’urine ne permettra pas d’établir sa consommation au travail, car le cannabis peut rester dans l’organisme d’une personne longtemps après la disparition des effets, a déclaré Pihart. Et comme le cannabis est un produit de consommation légal, il incombe à l’employeur de prouver que l’employé a agi différemment.

Établir une base de comportement normal signifie parler avec les employés et interagir avec eux sur une base régulière, car la suspension et la détermination de la consommation de cannabis sont devenues moins définitives. Une partie du problème vient du fait qu’il n’existe aucun test permettant de déterminer si une personne consomme actuellement du cannabis ou si elle en consomme légalement pendant son absence du travail.

Pihart a déclaré qu’apprendre à connaître les employés serait le meilleur moyen de savoir s’ils consomment au travail. Bien que des tests puissent toujours avoir lieu, prouver quand quelqu’un a consommé est une autre histoire et il recommande de parler avec un employé et de l’interroger sur sa consommation plutôt que de l’envoyer pour des tests.

En plus d’avoir mis en place des politiques révisées interdisant la consommation de cannabis au travail, Pihart a ajouté que toute suspension devrait être bien documentée par l’employeur. Il est recommandé aux gestionnaires qui prennent ces décisions d’être formés aux suspensions raisonnables, afin d’être également capables d’aborder et de réagir à ces situations.

« Quels droits avez-vous ? Quelles obligations avez-vous en tant que propriétaire d’entreprise ? » dit Pihart. « En fin de compte, les entreprises qui ne sont pas autorisées à autoriser la consommation de cannabis sur place pourraient être tenues responsables. J’insiste, pourrait. Nous ne le savons pas encore avec certitude.

La consommation de cannabis, selon la loi, est autorisée dans les résidences privées, sur les propriétés privées à moins que le propriétaire ne s’y oppose et dans les établissements autorisés à autoriser la consommation sur place.

Pfeiffer et Pihart conviennent que l’on ignore beaucoup de choses sur le langage utilisé dans le projet de loi et s’attendent à ce que les choses changent à mesure que la clarté sera apportée.

